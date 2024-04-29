Ядовитые консервы: что обнаружили в жестяных банках

Суп, рыба, помидоры или кокосовое молоко из консервных банок спасают при ощущение голода и нехватке времени, помогают разнообразить меню недоступными по сезону или географии продуктами.

Однако недавние результаты главного немецкого фонда независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest портят аппетит и вызывают тревогу.

В чем опасность бисфенола для здоровья

Независимые эксперты исследовали 58 банок с консервами, продающимися в немецких супермаркетах.

В абсолютном большинстве из них (в 51 банке) был обнаружен бисфенол А (BPA), сообщает фонд Stiftung Warentest в майском выпуске своего журнала для потребителей test.

Это вещество может вызывать серьезные последствия для здоровья.

«Бисфенол А среди прочего способен повлиять на репродуктивную систему, его воздействие подобно гормонам», - объясняет в интервью информационному агентству AFP сотрудница издания Свантье Ватерштраат (Swantje Waterstraat).

Бисфенол А обладает структурным сходством с эстрогеном, может вызывать эндокринные нарушения и, в частности, бесплодие.

Европейское агентство по химикатам (ECHA) классифицирует бисфенол А как химическое вещество, вызывающее у экспертов «очень большую озабоченность».

В 2023 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) снизило допустимый уровень потребления этого вещества, не оказывающий вредного воздействия на здоровье, в 20 тысяч раз.

Немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR) также уменьшил показатель, но менее радикально.