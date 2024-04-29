Сегодня Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала выдвинутых кандидатов на выборах в Европарламент и распределила регистрационные номера между кандидатами путем жеребьевки.
В субботу, 20 апреля завершился срок подачи документов на выдвижение кандидатом на выборах в Европарламент - в Республиканскую избирательную комиссию поступили заявки от девяти партий и шести индивидуальных кандидатов.
Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), «Ээсти 200», Партия правых, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии» выдвинули полный список из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата.
Порядковые номера партийных списков на выборах в Европарламент:
1. Koos
2. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)
3. «Зеленые Эстонии»
4. «Ээсти 200»
5. Социал-демократическая партия
6. «Отечество»
7. Партия реформ
8. Центристская партия
9. Партия правых
Айво Петерсон является единственным кандидатом от партии Koos. Он находится под стражей в качестве обвиняемого в государственной измене. Сейчас дело пророссийского политика рассматривается судом первой инстанции. Петерсон получил на выборах в Рийгикогу в 2023 году 3968 голосов.
Помимо партий, заявление представили шесть индивидуальных кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.
Неделя выборов в Европарламент в Эстонии проходит с 3 по 9 июня.
Официальный список кандидатов с порядковыми номерами (так они будут обозначены для избирателя)
1 KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
101 AIVO PETERSON
2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
102 MARTIN HELME
103 ANTI POOLAMETS
104 HELLE-MOONIKA HELME
105 HENN PÕLLUAAS
106 SIIM POHLAK
107 MERLE KIVEST
108 RAIN EPLER
109 ARVO ALLER
110 JAAK MADISON
3 Erakond Eestimaa Rohelised
111 EVELYN SEPP
112 RASMUS LAHTVEE
4 Erakond Eesti 200
113 MARGUS TSAHKNA
114 KRISTINA KALLAS
115 GRIGORE-KALEV STOICESCU
116 LIISA-LY PAKOSTA
117 IGOR TARO
118 IRJA LUTSAR
119 HENDRIK JOHANNES TERRAS
120 KADRI TALI
121 INDREK TARAND
5 Sotsiaaldemokraatlik Erakond
122 MARINA KALJURAND
123 SVEN MIKSER
124 KATRI RAIK
125 TANEL KIIK
126 RIINA SIKKUT
127 IVARI PADAR
128 NATALIE METS
129 VOOTELE PÄI
130 JEVGENI OSSINOVSKI
6 ISAMAA Erakond
131 RIHO TERRAS
132 URMAS REINSALU
133 URVE PARIS PALO
134 RIINA SOLMAN
135 TÕNIS LUKAS
136 VIRVE LINDER
137 ÜLLAR SAAREMÄE
138 AHTI KALLIKORM
139 JÜRI RATAS
7 Eesti Reformierakond
140 URMAS PAET
141 YOKO ALENDER
142 LUUKAS KRISTJAN ILVES
143 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI
144 MARKO MIHKELSON
145 HANAH LAHE
146 KARMEN JOLLER
147 MAARJA METSTAK
148 HANNO PEVKUR
8 Eesti Keskerakond
149 MIHHAIL KÕLVART
150 LAURI LAATS
151 ERKI SAVISAAR
152 ANNELI OTT
153 ANDREI KOROBEINIK
154 JANEK MÄGGI
155 MONIKA HAUKANÕMM
156 AIVAR RIISALU
157 JANA TOOM
9 Erakond Parempoolsed
158 LAVLY PERLING
159 RAINER SAKS
160 ILMAR RAAG
161 ANNELA ANGER-KRAAVI
162 MARTI AAVIK
163 EERO RAUN
164 KADRI KULLMAN
165 ANDRES KAARMANN
166 KRISTJAN VANASELJA
Одиночные кандидаты
167 TANEL TALVE
168 MIKE CALAMUS
169 VSEVOLOD JÜRGENSON
170 ANDRES INN
171 KALLE GRÜNTHAL