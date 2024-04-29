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ФОТО Кандидаты в Европарламент получили номера: Айво Петерсону из Koos улыбнулась фортуна (6)

rus.postimees.ee
Обновлено 29 апреля 2024, 16:50
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Сегодня Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала выдвинутых кандидатов на выборах в Европарламент и распределила регистрационные номера между кандидатами путем жеребьевки.

В субботу, 20 апреля завершился срок подачи документов на выдвижение кандидатом на выборах в Европарламент - в Республиканскую избирательную комиссию поступили заявки от девяти партий и шести индивидуальных кандидатов.

Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), «Ээсти 200», Партия правых, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии» выдвинули полный список из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата.

Порядковые номера партийных списков на выборах в Европарламент:

1. Koos

2. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)

3. «Зеленые Эстонии»

4. «Ээсти 200»

5. Социал-демократическая партия

6. «Отечество»

7. Партия реформ

8. Центристская партия

9. Партия правых

Айво Петерсон является единственным кандидатом от партии Koos. Он находится под стражей в качестве обвиняемого в государственной измене. Сейчас дело пророссийского политика рассматривается судом первой инстанции. Петерсон получил на выборах в Рийгикогу в 2023 году 3968 голосов.  

Помимо партий, заявление представили шесть индивидуальных кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.

Неделя выборов в Европарламент в Эстонии проходит с 3 по 9 июня. 

Официальный список кандидатов с порядковыми номерами (так они будут обозначены для избирателя)

1 KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele

101 AIVO PETERSON

2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

102 MARTIN HELME

103 ANTI POOLAMETS

104 HELLE-MOONIKA HELME

105 HENN PÕLLUAAS

106 SIIM POHLAK

107 MERLE KIVEST

108 RAIN EPLER

109 ARVO ALLER

110 JAAK MADISON

3 Erakond Eestimaa Rohelised

111 EVELYN SEPP

112 RASMUS LAHTVEE

4 Erakond Eesti 200

113 MARGUS TSAHKNA

114 KRISTINA KALLAS

115 GRIGORE-KALEV STOICESCU

116 LIISA-LY PAKOSTA

117 IGOR TARO

118 IRJA LUTSAR

119 HENDRIK JOHANNES TERRAS

120 KADRI TALI

121 INDREK TARAND

5 Sotsiaaldemokraatlik Erakond

122 MARINA KALJURAND

123 SVEN MIKSER

124 KATRI RAIK

125 TANEL KIIK

126 RIINA SIKKUT

127 IVARI PADAR

128 NATALIE METS

129 VOOTELE PÄI

130 JEVGENI OSSINOVSKI

6 ISAMAA Erakond

131 RIHO TERRAS

132 URMAS REINSALU

133 URVE PARIS PALO

134 RIINA SOLMAN

135 TÕNIS LUKAS

136 VIRVE LINDER

137 ÜLLAR SAAREMÄE

138 AHTI KALLIKORM

139 JÜRI RATAS

7 Eesti Reformierakond

140 URMAS PAET

141 YOKO ALENDER

142 LUUKAS KRISTJAN ILVES

143 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI

144 MARKO MIHKELSON

145 HANAH LAHE

146 KARMEN JOLLER

147 MAARJA METSTAK

148 HANNO PEVKUR

8 Eesti Keskerakond

149 MIHHAIL KÕLVART

150 LAURI LAATS

151 ERKI SAVISAAR

152 ANNELI OTT

153 ANDREI KOROBEINIK

154 JANEK MÄGGI

155 MONIKA HAUKANÕMM

156 AIVAR RIISALU

157 JANA TOOM

9 Erakond Parempoolsed

158 LAVLY PERLING

159 RAINER SAKS

160 ILMAR RAAG

161 ANNELA ANGER-KRAAVI

162 MARTI AAVIK

163 EERO RAUN

164 KADRI KULLMAN

165 ANDRES KAARMANN

166 KRISTJAN VANASELJA

Одиночные кандидаты

167 TANEL TALVE

168 MIKE CALAMUS

169 VSEVOLOD JÜRGENSON

170 ANDRES INN

171 KALLE GRÜNTHAL

Комментарии (6)
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