В субботу, 20 апреля завершился срок подачи документов на выдвижение кандидатом на выборах в Европарламент - в Республиканскую избирательную комиссию поступили заявки от девяти партий и шести индивидуальных кандидатов.

Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), «Ээсти 200», Партия правых, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии» выдвинули полный список из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата.

Порядковые номера партийных списков на выборах в Европарламент:

1. Koos

2. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE)

3. «Зеленые Эстонии»

4. «Ээсти 200»

5. Социал-демократическая партия

6. «Отечество»

7. Партия реформ

8. Центристская партия

9. Партия правых

Айво Петерсон является единственным кандидатом от партии Koos. Он находится под стражей в качестве обвиняемого в государственной измене. Сейчас дело пророссийского политика рассматривается судом первой инстанции. Петерсон получил на выборах в Рийгикогу в 2023 году 3968 голосов.

Помимо партий, заявление представили шесть индивидуальных кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.

Неделя выборов в Европарламент в Эстонии проходит с 3 по 9 июня.

Официальный список кандидатов с порядковыми номерами (так они будут обозначены для избирателя) 1 KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele 101 AIVO PETERSON 2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 102 MARTIN HELME 103 ANTI POOLAMETS 104 HELLE-MOONIKA HELME 105 HENN PÕLLUAAS 106 SIIM POHLAK 107 MERLE KIVEST 108 RAIN EPLER 109 ARVO ALLER 110 JAAK MADISON 3 Erakond Eestimaa Rohelised 111 EVELYN SEPP 112 RASMUS LAHTVEE 4 Erakond Eesti 200 113 MARGUS TSAHKNA 114 KRISTINA KALLAS 115 GRIGORE-KALEV STOICESCU 116 LIISA-LY PAKOSTA 117 IGOR TARO 118 IRJA LUTSAR 119 HENDRIK JOHANNES TERRAS 120 KADRI TALI 121 INDREK TARAND 5 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 122 MARINA KALJURAND 123 SVEN MIKSER 124 KATRI RAIK 125 TANEL KIIK 126 RIINA SIKKUT 127 IVARI PADAR 128 NATALIE METS 129 VOOTELE PÄI 130 JEVGENI OSSINOVSKI 6 ISAMAA Erakond 131 RIHO TERRAS 132 URMAS REINSALU 133 URVE PARIS PALO 134 RIINA SOLMAN 135 TÕNIS LUKAS 136 VIRVE LINDER 137 ÜLLAR SAAREMÄE 138 AHTI KALLIKORM 139 JÜRI RATAS 7 Eesti Reformierakond 140 URMAS PAET 141 YOKO ALENDER 142 LUUKAS KRISTJAN ILVES 143 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 144 MARKO MIHKELSON 145 HANAH LAHE 146 KARMEN JOLLER 147 MAARJA METSTAK 148 HANNO PEVKUR 8 Eesti Keskerakond 149 MIHHAIL KÕLVART 150 LAURI LAATS 151 ERKI SAVISAAR 152 ANNELI OTT 153 ANDREI KOROBEINIK 154 JANEK MÄGGI 155 MONIKA HAUKANÕMM 156 AIVAR RIISALU 157 JANA TOOM 9 Erakond Parempoolsed 158 LAVLY PERLING 159 RAINER SAKS 160 ILMAR RAAG 161 ANNELA ANGER-KRAAVI 162 MARTI AAVIK 163 EERO RAUN 164 KADRI KULLMAN 165 ANDRES KAARMANN 166 KRISTJAN VANASELJA Одиночные кандидаты 167 TANEL TALVE 168 MIKE CALAMUS 169 VSEVOLOD JÜRGENSON 170 ANDRES INN 171 KALLE GRÜNTHAL