ВАДИМ ШТЕПА В России сняли ремейк «Гостьи из будущего» с персонажем, сочетающим в себе черты Путина и Кащея Бессмертного

А вот Москва нынешнего, 2024 года, показана совсем не фантастично, но, быть может, даже более реально, чем хотели сами авторы. Там совершенно не чувствуется войны, которую кремлевская власть ведет уже третий год. Старшеклассники не упоминают эту войну ни намеком - хотя, казалось бы, им скоро идти в армию. И это довольно точная картина, поскольку империя отправляет воевать в Украину вовсе не москвичей, а жителей российских колоний.

Коля Герасимов в «Гостье из будущего» оказался на космодроме и чтобы оправдать свое незнание всех тонкостей, сказал, что он из Конотопа. От него все отстали, но кажется, если бы он попал в нынешнюю Россию и признался, что он из этого украинского города, реакция была бы обратной - ему бы учинили допрос с пристрастием. Вообще, оставляет вопросы и перемена возраста героев - если в повести Булычева и «Гостье из будущего» действуют ученики 6-го класса, то герои нового фильма волей его авторов вдруг повзрослели до 11-классников.

Эффект нейросети

Конечно, режиссеру так было проще включить «любовную» линию, которая считается обязательной для фильмов, претендующих на популярность. Но все же забавно, что шестиклашки из старого фильма, у которых вовсе не было гаджетов, кроме миелофона, выглядели порой более толковыми и находчивыми, чем нынешние довольно инфантильные выпускники.