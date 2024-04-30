Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут расписываться в том, что уважают духовно-нравственные ценности РФ и не планируют вмешиваться в политику страны. Авторы соответствующего законопроекта хотят брать такие обязательства сразу при пересечении границы.
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При въезде в РФ иностранцы подпишут «историческую правду», иначе «Чемодан. Вокзал. Из России»
Депутаты от основной провластной российской партии «Единая Россия» на днях внесли в государственную думу РФ проект закона, который, по сути, усиливает федеральный государственный контроль не только в миграционной сфере, но и в отношении обычных туристов из других стран.