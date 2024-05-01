Тысячи жителей Эстонии рискуют стать невыездными из РФ уже осенью

Новость о «Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах» России, который заработает 1 ноября, пришла в минувшее воскресенье. 27 апреля на официальном портале нормативных актов РФ было опубликовано соответствующее постановление правительства России. О том, что изменится в жизни военнообязанных россиян, и как это коснется тех россиян, которые живут в Эстонии, нам рассказал Артем Клыга, юрист, который лично работал с теми, кто отказывается служить в армии РФ, менеджер адвокации в Движении сознательных отказчиков.