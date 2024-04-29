В субботу полиция получила вызов из волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где 46-летнюю женщину так сильно избили, что ей потребовалась госпитализация.
Жительница Эстонии, подвергшаяся жестокому избиению, впала в кому
Один человек был задержан стражами порядка в качестве подозреваемого.
В прокуратуре сказали, что для установления точных обстоятельств произошедшего начато уголовное производство, а пока комментировать ход досудебного расследования и связанные с ним обстоятельства невозможно.
По имеющимся данным, речь идет о насилии в близких отношениях. После избиения жертва впала в кому. Человек, подозревающийся в избиении, ранее не попадал в поле зрения полиции.
В полиции сообщили, что на вызов отреагировали усиленным составом.
За прошлые выходные полиция зарегистрировала 122 случая насилия в близких отношениях.