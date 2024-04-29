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Жительница Эстонии, подвергшаяся жестокому избиению, впала в кому

Ану Вийта-Неухаус
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Избиение. Снимок иллюстративный.
Избиение. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

В субботу полиция получила вызов из волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где 46-летнюю женщину так сильно избили, что ей потребовалась госпитализация.

Один человек был задержан стражами порядка в качестве подозреваемого.

В прокуратуре сказали, что для установления точных обстоятельств произошедшего начато уголовное производство, а пока комментировать ход досудебного расследования и связанные с ним обстоятельства невозможно.

По имеющимся данным, речь идет о насилии в близких отношениях. После избиения жертва впала в кому. Человек, подозревающийся в избиении, ранее не попадал в поле зрения полиции.

В полиции сообщили, что на вызов отреагировали усиленным составом.

За прошлые выходные полиция зарегистрировала 122 случая насилия в близких отношениях.

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