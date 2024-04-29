Опасный перекресток Все несутся напрямик, игнорируя знак жилой зоны

При въезде на улицу Ааса в Тырванди со стороны дороги на Юленурме висит знак, обозначающий жилую зону, а в самом начале улицы расположены лежачие полицейские.

Тем не менее, большинство водителей уже через несколько сотен метров напрочь забывают о том, что находятся в жилой зоне, где действует так называемое «правило правой руки».