В местечке Тырванди неподалеку от Тарту, в новом жилом районе на улице Ааса есть опасный перекресток, где и местные жители, и курьеры по доставке еды постоянно игнорируют правила, забывая о знаке «жилая зона». Владелец земельного участка обещает заняться решением проблемы.
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Опасный перекресток ⟩ Все несутся напрямик, игнорируя знак жилой зоны
При въезде на улицу Ааса в Тырванди со стороны дороги на Юленурме висит знак, обозначающий жилую зону, а в самом начале улицы расположены лежачие полицейские.