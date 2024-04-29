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Опасный перекресток Все несутся напрямик, игнорируя знак жилой зоны

Вейки Ояперв rus.postimees.ee
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Улица Ааса в Тырванди.
Улица Ааса в Тырванди. Фото: Veiki Ojaperv

В местечке Тырванди неподалеку от Тарту, в новом жилом районе на улице Ааса есть опасный перекресток, где и местные жители, и курьеры по доставке еды постоянно игнорируют правила, забывая о знаке «жилая зона». Владелец земельного участка обещает заняться решением проблемы.

При въезде на улицу Ааса в Тырванди со стороны дороги на Юленурме висит знак, обозначающий жилую зону, а в самом начале улицы расположены лежачие полицейские.

Тем не менее, большинство водителей уже через несколько сотен метров напрочь забывают о том, что находятся в жилой зоне, где действует так называемое «правило правой руки».

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