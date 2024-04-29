Мюрк рассказала, что все чаще и чаще в помощи нуждаются пенсионеры. «На лето обычно отпадают люди, которые имеют стабильный доход, те же пенсионеры, потому что летом нет отопительных расходов. Но потом они возвращаются», - пояснила она.

Что касается продуктовых наборов, то Продуктовый банк выдает по 60 наборов в день с понедельника по четверг. Размер наборов зависит от размера семей.

«Больше всего еды мы получаем из магазинов - они жертвуют нам еду, у которой заканчивается срок годности. В Нарве это две основные сети - Rimi и Maxima. Мы каждый день, начиная с половины шестого утра, объезжаем эти магазины и сразу же раздаем людям», - рассказал координатор Продуктового банка в Нарве Кирилл Коткас.

Также Продуктовый банк ставит тележки сбора помощи в магазинах во время акций зимой и весной, и тогда все желающие могут пожертвовать продукты, а также в магазине Prisma всегда стоит ящик от Продуктового банка. Бывает, что организация за счет спонсоров сама может закупить непортящихся сухих продуктов, у которых большой срок годности.

«Мы спокойно справились с тем, что в этом году количество нуждающихся увеличилось. У нас всегда есть запас еды, который мы закупаем за счет спонсоров, а магазины дают нам, к примеру, около 500 килограммов еды. На семью должно выходить 10 килограммов еды, и если еды только из магазина не хватает, мы добавляем из наших запасов», - добавил Коткас.

По словам Кирилла Коткаса, на данный момент Продуктовый банк Нарвы использует больше той еды, которую закупает за свой счет. Есть несколько основных категорий, которые дают магазины: мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские продукты и овощи. Продуктовый банк сам докидывает другие товары - например, воду или лимонады, макароны или рис, консервы или конфеты.