По словам главы департамента социальной помощи Нарвы Кристи Мюрк, увеличилось количество людей, которым требуется социальная помощь. Основной причиной является резкий и ощутимый скачок цен на отопление в Нарве.
По словам Мюрк, увеличилось не только количество людей, которые получают прожиточное пособие на постоянной основе, но и количество тех людей, кто обращается за помощью в связи с тем, что качество их жизни ухудшилось, при этом формально они не соответствуют критериям для получения пособия.
«У нас очень хорошая совместная работа с продуктовым банком. Были ситуации, когда люди обращались в начале месяца за продуктовой помощью, а у нас не было возможности ее предложить, так как все места были заняты. В этих ситуациях продуктовый банк шел нам навстречу и увеличивал количество продуктовых наборов в день на 20 штук», - рассказала Мюрк, пояснив, что с 40 наборов количество увеличилось до 60.
Глава департамента подтвердила, что рост цен на отопление и рост количества нуждающихся в социальной помощи людей напрямую связаны. «Люди обращаются, потому что выросли расходы на коммунальные услуги. Невозможно ограничить свое потребление отопления», - сказала глава департамента.
В январе 2023 года департамент социальной помощи удовлетворил 376 ходатайств на сумму 127 000 евро. В январе 2024 года количество ходатайств составило уже 444, с общей суммой в 159 833 евро. В феврале прошлого года 372 ходатайства на сумму 126 253 евро, в феврале этого года - 474 ходатайств, уже на сумму 177 000 евро.
Самым трудным месяцем был март - в прошлом году это было 391 ходатайство на сумму 123 000 евро, в этом в марте поступило 476 ходатайств на сумму 163 975 евро. Больше всего ходатайств выпадает именно на отопительный сезон, и все зависит от погоды.
Мюрк рассказала, что все чаще и чаще в помощи нуждаются пенсионеры. «На лето обычно отпадают люди, которые имеют стабильный доход, те же пенсионеры, потому что летом нет отопительных расходов. Но потом они возвращаются», - пояснила она.
Что касается продуктовых наборов, то Продуктовый банк выдает по 60 наборов в день с понедельника по четверг. Размер наборов зависит от размера семей.
«Больше всего еды мы получаем из магазинов - они жертвуют нам еду, у которой заканчивается срок годности. В Нарве это две основные сети - Rimi и Maxima. Мы каждый день, начиная с половины шестого утра, объезжаем эти магазины и сразу же раздаем людям», - рассказал координатор Продуктового банка в Нарве Кирилл Коткас.
Также Продуктовый банк ставит тележки сбора помощи в магазинах во время акций зимой и весной, и тогда все желающие могут пожертвовать продукты, а также в магазине Prisma всегда стоит ящик от Продуктового банка. Бывает, что организация за счет спонсоров сама может закупить непортящихся сухих продуктов, у которых большой срок годности.
«Мы спокойно справились с тем, что в этом году количество нуждающихся увеличилось. У нас всегда есть запас еды, который мы закупаем за счет спонсоров, а магазины дают нам, к примеру, около 500 килограммов еды. На семью должно выходить 10 килограммов еды, и если еды только из магазина не хватает, мы добавляем из наших запасов», - добавил Коткас.
По словам Кирилла Коткаса, на данный момент Продуктовый банк Нарвы использует больше той еды, которую закупает за свой счет. Есть несколько основных категорий, которые дают магазины: мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские продукты и овощи. Продуктовый банк сам докидывает другие товары - например, воду или лимонады, макароны или рис, консервы или конфеты.