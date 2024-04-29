Звездного игрока сборной Англии, подравшегося в баре, сбили электрошокером и отправили за решетку

Местные издания пишут, что Вунипола вступил в перепалку как с официантами, так и с посетителями местного бара Epic. В какой-то момент регбист вышел из себя, сорвал с себя рубашку и начал угрожать всем, обещая, среди прочего, бить их бутылками и стульями.

После этого на место была вызвана полиция. Прибывший на место экипаж решил применить тазер, то есть электрошоковое оружие, чтобы успокоить агрессивного мужчину. Первый выстрел не оказал на Вунипола никакого воздействия, но после второго выстрела он все же упал на пол, что позволило правоохранителям надеть на него наручники.

Из соображений безопасности Вуниполу затем отвезли в больницу для медицинского осмотра, но поскольку там он тоже вел себя агрессивно, ему пришлось вколоть успокоительные и привязать к кровати. На данный момент мужчину доставили в СИЗО, где он ожидает следующих процессуальных действий.

Местная полиция пока не комментирует инцидент, произошедший на выходных, но, по данным британских СМИ, предварительный отчет ожидается уже совсем скоро.

Вунипола, родившийся в Австралии, но школьником переехавший в Великобританию, дебютировал в сборной Англии в 2013 году и на данный момент представлял ее в 75 играх. В 2019 году он помог Англии завоевать серебро чемпионата мира, год назад — бронзу.