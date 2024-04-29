Ансип: нужно начать с чистого листа и с новым правительством

По словам бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, он опечален тем, что происходит с государственным бюджетом.

«Если в 2022 году у нас был дефицит в один процент ВВП, то в следующем году уже 3,4 процента, в этом году 3,5 процента, а в следующем году - 5,3 процента. Это огромный дефицит, и я не вижу, чтобы у правительства было желание избавиться от этого дефицита», - отметил Ансип.

За нынешнее состояние государственных финансов несет прямую ответственность премьер-министр Кая Каллас, уверен он.

«Нет смысла показывать пальцем на предыдущие правительства и говорить, что из-за них все плохо. Если премьер находится у власти три года, то забудьте об обвинении предыдущих. Хаос, который создан сейчас – это результат деятельности нынешнего премьер-министра, и она за нее несет ответственность», - подчеркнул Ансип.

Для улучшения финансовой ситуации правительству необходимо составить комплексный план, который будет понятен широкой публике, считает Андрус Ансип.

По его словам, к подготовке такого плана должны быть привлечены академические и финансовые круги.

«Если не будет участия, не будет и понимания. Если доверие потеряно, вернуть его практически невозможно. Прямо сейчас мы должны начать с чистого листа и с новым правительством», - резюмировал Ансип.

Полностью с интервью Андруса Ансипа можно познакомиться ЗДЕСЬ.