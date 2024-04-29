Исследование Растет желание жителей Эстонии защищать свою страну

Если в начале военной службы ожидания призывников в первую очередь связаны с их индивидуальным развитием, то к концу срока службы они все больше осознают важность задач резервистов и их вклада в оборону страны, отмечается в исследовании.

Военная служба расширяет круг общения: 72% военнослужащих-срочников обрели во время службы новых товарищей, с которыми хотели бы продолжать общение и после окончания военной службы.

Шестеро из десяти срочников считают, что во время военной службы они получили полезные знания и навыки, стали увереннее и физически сильнее.

В то же время среди прошедших военную службу примерно треть составляют срочники, которые считают ее по разным причинам пустой тратой времени.

За последние четыре года улучшились служебные отношения срочников с начальством - критики и выговоров в их адрес стало существенно меньше.

Число женщин-призывников за прошедшие годы существенно не увеличилось, но, несмотря на это, отношение военнослужащих-мужчин к женской службе положительное.

Лишь 9% срочников считают, что военная служба не подходит женщинам.

Инвестиции Сил обороны в улучшение условий службы в последние годы дают о себе знать: например, за последние семь лет удовлетворенность срочников возможностями заниматься в армии спортом выросла вдвое (с 38 процентов до 76 процентов).

Собственная оценка своей физической подготовленности призывниками осталась на прежнем уровне (половина оценивает свою физическую подготовку как хорошую или достаточно хорошую).