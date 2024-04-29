Исследователи из Академии Сил обороны и Института социальных наук Тартуского университета обнародовали результаты ежегодного комплексного исследования, основное внимание в ходе которого было уделено настроениям и ожиданиям военнослужащих срочной службы, резервистов и членов «Кайтселийта».
Исследование ⟩ Растет желание жителей Эстонии защищать свою страну
Если в начале военной службы ожидания призывников в первую очередь связаны с их индивидуальным развитием, то к концу срока службы они все больше осознают важность задач резервистов и их вклада в оборону страны, отмечается в исследовании.
Военная служба расширяет круг общения: 72% военнослужащих-срочников обрели во время службы новых товарищей, с которыми хотели бы продолжать общение и после окончания военной службы.
Шестеро из десяти срочников считают, что во время военной службы они получили полезные знания и навыки, стали увереннее и физически сильнее.
В то же время среди прошедших военную службу примерно треть составляют срочники, которые считают ее по разным причинам пустой тратой времени.
За последние четыре года улучшились служебные отношения срочников с начальством - критики и выговоров в их адрес стало существенно меньше.
Число женщин-призывников за прошедшие годы существенно не увеличилось, но, несмотря на это, отношение военнослужащих-мужчин к женской службе положительное.
Лишь 9% срочников считают, что военная служба не подходит женщинам.
Инвестиции Сил обороны в улучшение условий службы в последние годы дают о себе знать: например, за последние семь лет удовлетворенность срочников возможностями заниматься в армии спортом выросла вдвое (с 38 процентов до 76 процентов).
Собственная оценка своей физической подготовленности призывниками осталась на прежнем уровне (половина оценивает свою физическую подготовку как хорошую или достаточно хорошую).
Три четверти военнослужащих по окончании военной службы убеждены, что страну нужно защищать.
Личная готовность внести свой вклад зависит от общего настроения при поступлении на военную службу и понимания задач национальной обороны - 57% определенно готовы внести свой вклад в оборону страны, 28% не могут дать четкой оценки и 15% - это те, кто предпочел отказаться от этого.
При этом бойцы «Кайтселийта» и резервисты, участвовавшие в учениях, демонстрируют большое желание защищать родину. Если говорить о «Кайтселийте», то готовность его членов участвовать в обороне страны близка к 100% (аналогичное желание высказывают 91% резервистов).
Оценивая Россию как угрозу безопасности страны, большинство военнослужащих срочной службы и резервистов считает, что нападение со стороны восточного соседа маловероятно.
С 2016 года Академия Сил обороны в сотрудничестве с Институтом социальных наук Тартуского университета проводит комплексное исследование кадрового потенциала Сил обороны.
Его основная цель - систематический сбор и анализ мнений и настроений срочников и приглашенных на учения резервистов и членов «Кайтселийта» с целью обеспечения лучшей организации обучения, совершенствования управления и развития сферы обороны в целом.