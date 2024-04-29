Международный уголовный суд может выдать ордер на арест руководства Израиля. Офис премьера заявляет о скандальном давлении

Как пишут израильские журналисты, в правительстве знают о вероятности выдачи такого ордера уже как минимум две недели и этому вопросу было посвящено закрытое обсуждение в канцелярии премьер-министра, на котором присутствовали министр иностранных дел Исраэль Кац, министр юстиции Ярив Левин, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и юристы.

Израильское издание Walla пишет, что пока нет речи о том, что ордеры будут выданы на этой неделе. «Не исключено, что это очередной вброс, направленный на то, чтобы повлиять на ход военных действий», - предполагает обозреватель Walla Бини Ашкенази.

Наше издание связалось с офисом премьер-министра Биньямина Нетаньяху с просьбой об официальном комментарии. Также мы попросили объяснить, как правительство Израиля будет реагировать в случае выдачи таких ордеров.

По словам советника офиса премьер-министра Дмитрия Гендельмана, Израиль не является участником Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС) и, соответственно, решения этого органа не являются для страны обязывающими.

«Это не может повлиять на наше право на самозащиту. Угрозы преследования солдат и политических деятелей единственной демократической страны на Ближнем Востоке являются скандальными и никоим образом не заставят нас отступить или перестать защищать своих граждан», - сказал Гендельман.

Безусловно, нужно учитывать, что в случае выдачи таких ордеров сложности у премьер-министра и министра обороны могут возникнуть, так ордер ограничит для них возможность летать за границу на рабочие встречи. После выдачи ордера 124 страны, ратифицировавшие Римский статут, на основании которого работает МУС, обязаны арестовать Биньямина Нетаньяху, если он пересечет их границу.

На наш вопрос о возможной реакции США на выдачу ордеров Гендельман ответил: «Нам неизвестно, как США относятся у этой ситуации, но сам факт того, что США также не входят в Римский статут, говорит сам за себя. Мы не даем оценок тем или иным чиновникам различных международных организаций, пока это не наносит ущерб нашей стране».