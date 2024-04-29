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Гибридные войны Finnair на месяц приостанавливает полеты в Тарту

Кристофер Сеэма rus.postimees.ee
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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Margus Ansu

В конце прошлой недели два рейса финской авиакомпании Finnair, вылетевшие из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за проблем с GPS. Сегодня руководство Finnair приняло решение приостановить полеты в Тарту на месяц.

«Finnair приостановит ежедневные полеты в Тарту с 29 апреля по 31 мая до тех пор, пока в аэропорту не будет внедрено альтернативное решение для посадки, не требующее сигнала GPS», - говорится в сообщении авиакомпании.

В минувшие выходные рейс из Хельсинки не смог приземлиться в Тарту две ночи подряд и оба раза возвращался в Финляндию из-за проблем с оборудованием GPS.

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