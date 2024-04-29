Гибридные войны Finnair на месяц приостанавливает полеты в Тарту

В конце прошлой недели два рейса финской авиакомпании Finnair, вылетевшие из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за проблем с GPS. Сегодня руководство Finnair приняло решение приостановить полеты в Тарту на месяц.
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«Finnair приостановит ежедневные полеты в Тарту с 29 апреля по 31 мая до тех пор, пока в аэропорту не будет внедрено альтернативное решение для посадки, не требующее сигнала GPS», - говорится в сообщении авиакомпании.