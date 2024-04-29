Столтенберг в Киеве пообещал больше оружия из стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в увеличении объемов передачи оружия Украине странами альянса.

Приехав с необъявленным визитом в Киев, он признал, что страны НАТО в последние месяцы не выполнили обещаний по поставкам оружия.

«Но я теперь уверен, что это изменится», - заявил Столтенберг в понедельник, 29 апреля, сославшись на недавно утвержденный масштабный пакет помощи США, а также обязательства поддержки Украины со стороны Великобритании.

Кроме того, он ожидает новых обязательств по помощи Украине со стороны других стран, указал глава НАТО.

«Это будет иметь значение - так же, как его имела отсутствующая поддержка», - указал он, имея в виду недавние неудачи ВСУ на поле боя.

По словам Столтенберга, Украина еще сможет одержать победу в войне против РФ.

Он также в очередной раз обратился ко всем союзникам с просьбой и далее расширять поддержку Украины.

Нехватка у ВСУ боеприпасов привела к успехам на фронте россиян, напомнил глава Североатлантического альянса.

Кроме того, продолжающей военную агрессию против соседней страны России выгодно отсутствие у Украины достаточного количества систем ПВО, а также ракет большой дальности, добавил он.

Украина приглашена на следующий саммит, но пока не получит приглашение в НАТО