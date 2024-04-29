Россия строит новый военный аэродром в Белгородской области в 75 километрах от границы с Украиной. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».
Менее ста километров от границы с Украиной: Россия строит новый военный аэродром
Как пишет издание, об этой стройке 29 апреля написал в социальной сети X OSINT-аккаунт @RedIntelPanda. Строительство ведется примерно в девяти километрах от Алексеевки, важного логистического центра российской армии, и началось еще в июле 2023 года. Согласно данным этого аккаунта, уже в июле 2023 года к месту строительства была проложена дорога, а к началу зимы практически завершилась планировка взлетно-посадочной полосы. В апреле 2024 года началась укладка покрытия.
Thread: Russia is constructing a new airfield about 9km west of the heart of Alexeyevka, a military logistics hub in Belgorod region. In July, 2023 a road was cut to the location, and by the start of winter grading for the runway appeared mostly complete.— redintelpanda (@RedIntelPanda) April 29, 2024
50.6612, 38.5694 pic.twitter.com/YS9xQQJkZl
Как можно судить по изображениям из космоса, длина взлетно-посадочной полосы аэродрома составит примерно 1800 метров - это позволит принимать и отправлять военно-транспортные Ил-76 Министерства обороны РФ, пишет «Радио Свобода».