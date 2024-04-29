Менее ста километров от границы с Украиной: Россия строит новый военный аэродром

Как пишет издание, об этой стройке 29 апреля написал в социальной сети X OSINT-аккаунт @RedIntelPanda. Строительство ведется примерно в девяти километрах от Алексеевки, важного логистического центра российской армии, и началось еще в июле 2023 года. Согласно данным этого аккаунта, уже в июле 2023 года к месту строительства была проложена дорога, а к началу зимы практически завершилась планировка взлетно-посадочной полосы. В апреле 2024 года началась укладка покрытия.