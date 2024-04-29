«Новости в 7» за 29 апреля: все жители страны получат новую инструкцию по выживанию в кризис, первый фермерский фестиваль под Нарвой, дворец Версаль примет олимпийских конников, выставка «Силуэт в будуаре»

Сегодня в выпуске:

- Как реагировать на опасности и где, в случае необходимости, населению необходимо укрыться или эвакуироваться. Специальную информационную брошюру об этом подготовил Спасательный департамент и уже завтра она поступит почти по шестистам тысячам адресов по всей Эстонии

- Это важно: какую сверхприбыль заработали банки в первом квартале; как распределились номера в избирательных списках на выборах в Европарламент и в Грузии продолжаются многотысячные протесты против принятия закона об иноагентах

- В Ида-Вирумаа под Нарвой прошел первый фермерский фестиваль. Что стало главным аттракционом фестиваля, какая продукция была представлена его участниками и почему местные хуторяне поначалу настороженно отнеслись к такой инициативе?

- Все ближе Летние Олимпийские Игры в Париже. Сревнования по конному спорту пройдут в исторических садах и парках знаменитого Версальского дворца. Как всемирная достопримечательность готовится к приему состязаний?

- Это интересно: на чем доставляют Олимпийский огонь из Греции во Францию; зачем пара гигантских панд отправится в США и почему виниловые пластинки вновь набирают популярность

- «Силуэт в будуаре» - выставка женских фотографических портретов с таким названием открылась в Каминном зале Русского театра. С автором работ, знаменитым актером и фотохудожником Александром Ивашкевичем пообщалась наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 апреля.