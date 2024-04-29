Пирет Хартман вступила в должность министра регионального развития

«Я желаю Пирет Хартман сил на министерском посту, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Нам приходится справляться со всеми проблемами в очень сложной финансовой ситуации, когда государственный кошелек даже тоньше, чем мы прогнозировали. Во многих сферах это означает масштабные реформы. Министерство регионального развития и сельского хозяйства – одно из тех, кому приходится управлять очень масштабными изменениями. Уменьшение регионального неравенства, то есть пересмотр доходной базы местных самоуправлений, улучшение коммуникаций, то есть реформа мобильности, реализация плана справедливого перехода для Ида-Вирумаа. Я верю, что ее опыт работы на посту министра и в государственном секторе поможет ей быстро освоиться в трудные времена и успешно справиться с проблемами в ее сфере».