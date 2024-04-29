Сегодня Пирет Хартман принесла присягу перед Рийгикогу и приступила к работе министра регионального развития в 53-м составе правительства.
Пирет Хартман вступила в должность министра регионального развития
«Я желаю Пирет Хартман сил на министерском посту, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Нам приходится справляться со всеми проблемами в очень сложной финансовой ситуации, когда государственный кошелек даже тоньше, чем мы прогнозировали. Во многих сферах это означает масштабные реформы. Министерство регионального развития и сельского хозяйства – одно из тех, кому приходится управлять очень масштабными изменениями. Уменьшение регионального неравенства, то есть пересмотр доходной базы местных самоуправлений, улучшение коммуникаций, то есть реформа мобильности, реализация плана справедливого перехода для Ида-Вирумаа. Я верю, что ее опыт работы на посту министра и в государственном секторе поможет ей быстро освоиться в трудные времена и успешно справиться с проблемами в ее сфере».
Хартман является членом Эстонской социал-демократической партии. В предыдущем составе правительства она занимала пост министра культуры. До этого она работала вице-канцлером Министерства культуры. В Социал-демократической партии Хартман ранее руководила избирательной кампанией и была исполнительным руководителем. Хартман перешла на свою нынешнюю должность с поста главы стратегического отдела Министерства финансов. Пирет Хартман имеет степени магистра как в области цифровых изменений в бизнесе, так и в области экономики и предпринимательства.
До Пирет Хартман министром регионального развития был Мадис Каллас, срок полномочий которого завершился 16 апреля. Каллас подал в отставку с поста министра по собственному желанию.