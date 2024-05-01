История показывает, что интерес к философии пробуждается в неакадемических кругах обычно тогда, когда в мире происходят серьезные перемены, с которыми люди раньше не имели дело, и у них нет опыта решения возникших проблем. Словно в подтверждение этой тенденции в Нарва-Йыэсуу на фоне глобальных мировых потрясений совсем недавно был создан философский клуб, в котором можно свободно обсудить волнующие мировоззренческие проблемы. Клуб назвали «Сократ и Мы. Философия для XXI века».
Пока Шольц и Путин спорят из-за Канта: в Нарва-Йыэсуу активно заработал философский клуб
Философия – сфера, казалось бы, далекая от повседневной жизни, говорящая подчас на специфическом языке, сложном и непонятном для большинства людей. Но удивительным образом в последнее время на фоне острых военных конфликтов на Ближнем Востоке и войны в Украине, которые грозят из локальных превратиться в мировую войну, философия становится ареной политической борьбы, выходящей на международный уровень.
Публичная перепалка
Юбилейная дата 22 апреля 2024 года - 300-летие со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта - обернулась публичной перепалкой между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Дело в том, что Иммануил Кант родился в 1723 году в восточно-прусском городе Кенигсберге, где провел всю свою жизнь, и где умер в 1803 году. То, что родина Канта и его могила находятся на территории Российской Федерации, предшественник которой, СССР, после Второй мировой войны присоединил к себе Восточную Пруссию, переименовав Кенигсберг в Калининград, сделало для российской власти невозможным не заметить юбилейную дату. Тем более, что с 1794 года Кант числится иностранным почетным членом Российской академии наук.
Но в действительности, не заметить эту дату было бы для российских властей лучшим вариантом, чтобы не привлекать внимание общественности к мыслителю, чьи философские принципы и идеи находятся в полном противоречии с любой авторитарно-тоталитарной идеологией. Посудите сами.
Отнюдь не только поэтический смысл имеет известное многим выражение Канта «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем». Что значит «моральный закон внутри нас»? Это значит, что нравственные принципы не могут быть навязаны нам извне, нравственные принципы - глубоко личное, прочувствованное и ответственное дело.
«Совесть - это дело, которое человек ведет против самого себя». Лучше не скажешь. И никакие уловки типа «я выполнял приказ», «мне так сказали» не могут быть приняты как аргумент против нарушения моральных норм.
Если до войны в Украине к Канту в России относились терпимо (в 1992 году был восстановлен памятнику Канту, утраченный во время Второй мировой войны, в 2005 году Калининградскому университету присвоили имя Канта), сегодня позитивно реагировать на это нечаянное «геополитическое наследие» трудно.
Если калининградский губернатор не удержался назвать Канта «военным трофеем» и обвинил в причастности к «глобальному хаосу и военному конфликту на Украине», то Владимир Путин в приветствии участникам и гостям проходившего в апреле в Калининграде Международного конгресса, приуроченного к 300-летию со дня рождения Канта, призвал к сохранению «богатейшего духовного, гуманистического наследия» этого «блестящего и уникального мыслителя», к дальнейшему изучению его работ, которые «стали настоящим прорывом для своего времени, бесценным вкладом в развитие научной мысли, культуры, просветительства».
И тут же газетные передовицы европейских стран запестрели сообщениями о том, что на церемонии открытия юбилейного года Канта в Берлинско-Бранденбургской академии наук, членом которой Кант был с 1786 года, Олаф Шольц выступил против того, чтобы российские власти использовали Канта в пропагандистских целях и пытались присвоить себе его наследие.
Философия как поле битвы идеологических врагов
Да и в самой России последнее время философия становится полем битвы непримиримых идейных противников. То в очередной раз отбиваются попытки кремлевских идеологов захватить Институт философии РАН, чтобы сделать его цитаделью «военной философии». То студенты когда-то самого либерального Гуманитарного Университета бунтуют против названия высшей политической школы имени ультраправого философа Ивана Ильина, который, по их мнению, оправдывал преступления Гитлера и призывал к необходимости создания русского фашизма.
Малопривлекательными для молодежи являются и идеи директора этого центра, философа и политолога, активного пропагандиста концепции «русского мира» Александра Дугина, который предлагает переселить молодых россиян из города в деревню в большие семейные дома, где они будут жить с родителями, дедушками и бабушками, растить своих детей и лелеять традиционные ценности: «Люди должны возвращаться к земле, к домам, к ремеслу, к волшебным козам и священным баранам. И дети должны ходить в лес за малиной и собирать ее, делясь с медведями».
Ну, не забудем и о том, что известных российских философов, занимавшихся философией Ницше или античной моральной философией, то и дело объявляют «иноагентами».
К философии потянулся ИТ-сектор
Философия никогда не замыкалась в академических стенах, но и массового интереса к ней как-то не наблюдалось. Однако в XXI веке философия стала набирающим силу трендом современной культуры, благодаря необычайному интересу к ней со стороны образованной элиты в сфере высоких и информационных технологий.
В 2016 году не в академических журналах, а в таких престижных, влиятельных и известных американских и британских изданиях, как The New Yorker, The New York Times, The Guardian, появился ряд статей, посвященных одному из популярных в веках направлений античной философии - стоицизму: «Как быть стоиком?», «Райан Холидей продает стоицизм как лайфхак, без апологии», «Как бы стоики справились сегодня? Древняя философия стоицизма предлагает много идей о том, как справляться с нашим тревожным временем».
Сегодня во многих странах проводятся международные семинары и конференции, публикуются статьи и читаются лекции, предлагаются практикумы и тренинги по проблемам, поставленным возникшей более двух тысяч лет тому назад философией стоицизма. Почему оказалась такой привлекательной древняя философия, суть которой в попытках ответить на вопрос, как жить в мире, над которым ты не властен, чтобы не только не потерять контроль над собой, над своим разумом и чувствами, но еще и быть счастливым?
В 2019 году была переведена на русский язык и пользуется популярностью книга американского профессора философии Уильяма Ирвина «Радость жизни Философия стоицизма для XXI века», в которой он предлагает посмотреть на античный стоицизм, разумеется, с поправкой на время, как на практическое руководство для современного человека, стремящегося достичь внутреннего спокойствия и равновесия, эмоциональной устойчивости в противоречивом и тревожном современном мире.
В самом деле, ну почему не последовать совету философа на троне римского императора Марка Аврелия: «Когда в силу обстоятельств нарушается равновесие духа, восстанови самообладание как можно быстрее и не оставайся в подавленном настроении слишком долго, иначе тебе будет уже нельзя ничем помочь. Привычка восстанавливать гармонию усовершенствует тебя».
То, что интерес к античному стоицизму первоначально возник в умах гуру из Кремниевой долины, неудивительно, ведь специалисты ИТ-сферы, действительно, живут в стрессе, который вызывается их сложной и ответственной работой, требующей чрезвычайного напряжения интеллектуальных и психологических сил и возможностей, чреватой профессиональными выгоранием и болезнями.
Ренессанс философской мысли
Но ренессанс философии в XXI веке связан не только с этой категорией людей, хотя сегодня они в значительной степени определяют глобальные социальные тренды в развитых постиндустриальных странах. Интерес к философии пробуждается в неакадемических кругах обычно тогда, когда в мире возникают серьезные перемены, с которыми люди раньше не имели дело и у них нет опыта решения возникающих проблем, когда им необходимо выйти за границы повседневной жизни и посмотреть на мир с более широкой перспективы, чтобы понять, что происходит и почему, а, быть может, и пересмотреть свои привычные жизненные стратегии.
Именно с ситуацией в мире, которая непредсказуема, неопределенна и чревата самыми разнообразными глобальными угрозами, мы сегодня имеем дело.
В таких оказывающих на нас влияние пограничных ситуациях в мире философия может стать действенным терапевтическим инструментом не хуже психологии, психотерапии или психоанализа. В 524 году в тюрьме небольшого городка на севере Италии Павия томился в ожидании казни первый министр короля Теодориха Великого, захватившего Рим, знатный римлянин, философ-платоник, христианский теолог, музыкант, математик, писатель и поэт Аниций Манлий Северин Боэций. Павший жертвой дворцового заговора Боэций тогда и написал свое знаменитое произведение «Утешение философией».
В этом философско-поэтическом трактате Боэций описывает свою воображаемую встречу с Философией, которая утешает его словами: «Я очерчу тебе кратко границу высшего счастья. Есть ли что-нибудь более ценное для тебя, чем ты сам? Нет, ответишь ты. Если бы ты познал себя, ты обладал бы тем, что никогда бы не пожелал бы выпустить и что Фортуна, покидая тебя, не смогла бы унести. И запомни, блаженство не может быть заключено в случайных вещах».
Иными словами, в себе самом, а не вовне должен человек искать опору, оказавшись в обстоятельствах, с которыми ему трудно справиться. Написанный на переломе эпох трактат «Утешение Философией», который можно считать то ли последним трудом античной философии, то ли первым начинающейся новой эры - Средневековья, впоследствии выдержал более 1500 изданий на многих языках.
Сократ и мы
Наверно, именно стремление понять суть происходящего и построить собственную жизненную стратегию в этом явно покачнувшемся мире побудило жителей эстонского курортного города Нарва-Йыэсуу откликнуться на предложение мэра Максима Ильина создать философский клуб, в котором можно было бы свободно обсудить волнующие мировоззренческие проблемы. Клуб назвали «Сократ и Мы. Философия для XXI века» и на первом же заседании обсудили и даже «примерили на себя» некоторые идеи греческих и римских стоиков.
Этот неожиданный для многих проект нашел поддержку у горожан, и встречи продолжились: для начала попытались ответить на вопрос «Был ли Макиавелли макиавеллистом?», потом обсудили поставленную Артуром Шопенгауэром проблему «Как обуздать волю к жизни?», затем выясняли «Что Заратустра сказал Ницше» и недавно добрались до «бессознательного» Зигмунда Фрейда. Удивительное дело! Совет Цицерона «Никто не может дать тебе совет лучше, чем ты сам» перекликается с советом Фрейда: «Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были».
Философия - не музей-хранилище прошлых мыслей, застывших в сборниках афоризмов и цитат известных личностей. Философия - это Клуб, где можно поговорить не только с друзьями и соседями, но и затеять диалог с жившими в прошлых веках мыслителями.
Ведь когда-то Сократ сказал: «Назначение философии не в умозрительных догадках и построениях картины мира, а в раскрытии того, как людям следует жить, чем руководствоваться, как оказывать воздействие на других и на самого себя. Повседневная жизнь человека - это искусство. Основное познание должно быть направлено на себя, на деятельность своей души по поиску истины и смысла жизни». В общем, в созданном в Нарва-Йыэсуу клубе «Сократ и мы. Философия для XXI века» есть о чем поговорить.