Пока Шольц и Путин спорят из-за Канта: в Нарва-Йыэсуу активно заработал философский клуб

К философии потянулся ИТ-сектор

В 2016 году не в академических журналах, а в таких престижных, влиятельных и известных американских и британских изданиях, как The New Yorker, The New York Times, The Guardian, появился ряд статей, посвященных одному из популярных в веках направлений античной философии - стоицизму: «Как быть стоиком?», «Райан Холидей продает стоицизм как лайфхак, без апологии», «Как бы стоики справились сегодня? Древняя философия стоицизма предлагает много идей о том, как справляться с нашим тревожным временем».