Пока Шольц и Путин спорят из-за Канта: в Нарва-Йыэсуу активно заработал философский клуб

Ренессанс философской мысли

Но ренессанс философии в XXI веке связан не только с этой категорией людей, хотя сегодня они в значительной степени определяют глобальные социальные тренды в развитых постиндустриальных странах. Интерес к философии пробуждается в неакадемических кругах обычно тогда, когда в мире возникают серьезные перемены, с которыми люди раньше не имели дело и у них нет опыта решения возникающих проблем, когда им необходимо выйти за границы повседневной жизни и посмотреть на мир с более широкой перспективы, чтобы понять, что происходит и почему, а, быть может, и пересмотреть свои привычные жизненные стратегии.

Именно с ситуацией в мире, которая непредсказуема, неопределенна и чревата самыми разнообразными глобальными угрозами, мы сегодня имеем дело.

В таких оказывающих на нас влияние пограничных ситуациях в мире философия может стать действенным терапевтическим инструментом не хуже психологии, психотерапии или психоанализа. В 524 году в тюрьме небольшого городка на севере Италии Павия томился в ожидании казни первый министр короля Теодориха Великого, захватившего Рим, знатный римлянин, философ-платоник, христианский теолог, музыкант, математик, писатель и поэт Аниций Манлий Северин Боэций. Павший жертвой дворцового заговора Боэций тогда и написал свое знаменитое произведение «Утешение философией».