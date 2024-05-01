МНЕНИЕ Глупцы или чьи-то подельники: кто работает в волостной управе Йыхви?

Вы спрашиваете: может, просто дали шанс? Отвечаю. Может, если учесть тот факт, что поймав за руку Николая Осипенко на некачественной уборке (а это значит, что деньги потрачены, а услуг не было), в другую руку вложили солидный куш.

Будучи победителем конкурса по уборке на следующие четыре года, его компания N&V получила более чем на полмиллиона евро больше той суммы, которая предварительно была заложена в бюджет. Ни много ни мало - 661 000 евро (с НСО).

Призывы оппозиции - провести конкурс заново, разделить объект, сократить срок договора - не были услышаны.

Фирмы-ширмы и дурилки картонные

Сейчас всем понятно, что в основе этого шага нынешней коалиции (реформисты, EKRE, союз «Все вместе за Йыхви») как тогда, так и сейчас лежит теневая договоренность с подконтрольной Николаю Осипенко фракцией «Клюковка».

Надо отдать должное Николаю Осипенко, который смог переобуться на бегу. Ему удалось сменить не только фирму-ширму, но и - после выборов 2021 года - основных картонных актеров политического кукольного театра.

Видимо, он понял, что нет смысла создавать в Йыхви собственную коалицию, а лучше начать дергать за ниточки бывших оппонентов, которым он позволит изображать из себя «спасителей Йыхви» (как они называли себя перед выборами), и с их помощью получить главный приз волости.