Согласно решению Тартуского окружного суда, в пользу фирмы N&V, предоставляющей коммунальные услуги Йыхвиской волости, старейшина Марис Тоомель обязана выплатить из народного бюджетного кармана более 40 000 евро. Такое решение суд принял из-за ошибки при расторжении договора и оплате услуг. Алексей Наумкин, глава фракции Центристской партии в волостном собрании Йыхви, пишет, что очередной нанеенный ущерб жителям волости - это либо некомпетентность, либо удовлетворение чьего-то финансового интереса.
МНЕНИЕ ⟩ Глупцы или чьи-то подельники: кто работает в волостной управе Йыхви?
На днях эстонские СМИ облетела новость: решением суда фирме N&V нужно выплатить из карманов жителей Йыхви более 41 000 евро. Вы спрашиваете: кто виноват? Отвечаю.
В начале 2022 года нынешняя власть после тендера вновь заключила договор на уборку улиц с компанией N&V, которая связана с привлекавшимся к уголовной ответственности бизнесменом и политиком Николаем Осипенко. Погодные условия выдались тяжелыми, и фирма не справлялась с возложенными на нее задачами. Дело кончилось тем, что волостная управа в лице Марис Тоомель привлекла других уборщиков, а договор с N&V расторгла.
И расторгла так, что окружной суд признал ее решение некорректным: даже при справедливых претензиях к качеству работы фирмы, следовало предоставить компании возможность исправить ситуацию.
Заказчику надо было соблюсти все процедуры в рамках договора, не нарушая права исполнителя. На языке «делового парня» Николая Осипенко это характеризуется коротким словом: накосячили.
Вы спрашиваете: случайно ли? Отвечаю. Такие «косяки» в этой истории имели место не только непосредственно в день расторжения договора в феврале 2022-го года, но и значительно раньше.
Рука руку моет
Во-первых, конкурс на очередной многолетний подряд по уборке Йыхви родился не в начале 2022 года. Условия конкурса были разработаны еще до местных выборов 2021 года, когда в предыдущем составе местного собрания за ниточки большинства депутатов дергала политическая сила под Николаем Осипенко.
Летом 2021 года в результате дворцовых переворотов в волостном собрании к рулю Йыхви встали те, кто всегда старался дистанцироваться от Николая Осипенко, кто критиковал его. Старейшиной волости стала Марис Тоомель.
Понимая всю значимость предстоящего тендера, старейшина Тоомель вместе с чиновниками и депутатами должна была провести ревизию условий конкурса.
А то вдруг он решает не только вопросы чистоты в волости, но и чьи-то финансовые вопросы. Но несмотря на то, что для этой проверки имелось более полугода времени, ничего сделано не было.
Спрашиваете: было ли доверие к фирме, связанной с Николаем Осипенко? Отвечаю. О недовольстве волостной управы качеством работы N&V с 2021 года знали и журналисты, и следователи.
В своей публикации «Как улучшить качество обслуживания дорог в Йыхви?» («Северное побережье» от 19 января 2021 года) бывший помощник старейшины Мессурме Писарева писала: «Трехлетний договор по обслуживанию дорог и зеленых зон Йыхвиской волости с ТОО N&V заканчивается в январе следующего года. Уже сегодня стоит задуматься о том, что разумнее привлечь к данным работам сразу несколько обслуживающих фирм».
А 26 января 2021 года в том же издании депутат Пауль Паас возмущался: «Кто привлечет к ответу йыхвиского дорожного оператора?». Но несмотря на все возмущения чиновников и депутатов, 13 января 2022 года волостное собрание большинством голосов соглашается проодолжить работу с нерадивой фирмой Николая Осипенко.
Вы спрашиваете: может, просто дали шанс? Отвечаю. Может, если учесть тот факт, что поймав за руку Николая Осипенко на некачественной уборке (а это значит, что деньги потрачены, а услуг не было), в другую руку вложили солидный куш.
Будучи победителем конкурса по уборке на следующие четыре года, его компания N&V получила более чем на полмиллиона евро больше той суммы, которая предварительно была заложена в бюджет. Ни много ни мало - 661 000 евро (с НСО).
Призывы оппозиции - провести конкурс заново, разделить объект, сократить срок договора - не были услышаны.
Фирмы-ширмы и дурилки картонные
Сейчас всем понятно, что в основе этого шага нынешней коалиции (реформисты, EKRE, союз «Все вместе за Йыхви») как тогда, так и сейчас лежит теневая договоренность с подконтрольной Николаю Осипенко фракцией «Клюковка».
Надо отдать должное Николаю Осипенко, который смог переобуться на бегу. Ему удалось сменить не только фирму-ширму, но и - после выборов 2021 года - основных картонных актеров политического кукольного театра.
Видимо, он понял, что нет смысла создавать в Йыхви собственную коалицию, а лучше начать дергать за ниточки бывших оппонентов, которым он позволит изображать из себя «спасителей Йыхви» (как они называли себя перед выборами), и с их помощью получить главный приз волости.
Спрашиваете: какой приз? Это главный муниципальный договор стоимостью более чем на 3 млн евро (около 3 300 000 евро)! Оснований так думать два. Во-первых, все закрыли глаза на то, что фирма де-факто принадлежит Николаю Осипенко. Во-вторых, никаких вотумов недоверия власти нет, а депутаты из «Клюковки» в большинстве случаев - как на ниточках - поднимают руки вместе с коалицией за общий с ней интерес.
Игра на подставу
Снежный коллапс февраля 2022 года показал, что хотя денег волость осипенковской фирме выделила, ее работники уборкой занимались некачественно. Марис Тоомель в те дни поступило более пятнадцати жалоб от населения. И, якобы под давлением общественности, она единолично принимает экстренные решения, привлекая к уборке Йыхви, минуя конкурсы, новые фирмы, не расторгнув договор с N&V. Вроде бы форс-мажор, снежная метель...
В игру вступают новички-коммунальщики, которые в перерывах между разгребанием снега успевают переругаться и с волостной управой, и с коллегами из якобы отстраненной осипенковской N&V. Спрашиваете: что на кону игры? Бюджетные деньги, которые предусмотрены только для одного уборщика.
Марис Тоомель платит новым фирмам, и не доплачивает осипенковской N&V, откуда и возникает упомянутая выше сумма в 41 000 евро. Но это еще не все. Разыгрывается схема «расторжение договора».
Судя по имеющимся в открытом доступе протоколам заседаний волостной управы, это происходит 19 февраля (в части уборки сельских участков) и 24 февраля (в части уборки города). Так зафиксировано в протоколе от 1 марта. Зафиксировано постфактум и в части «вопросы после основной повестки». Там же, видимо, задним числом, говорится и о новых уборщиках.
Официальных решений о расторжении договора на 3 млн евро и о покупке услуг у иных поставщиков в эти дни управа не издает. Все будет «узаконено» решением волостного собрания о новой поставке только 17 марта. В предыдущих протоколах заседаний волостной управы от 1, 8, 15 и 22 февраля следов обсуждения этой темы нет, хотя разногласия с N&V начались уже в январе.
Не обсуждалась эта тема и на заседании собрания 17 февраля, если не считать замечания с моей стороны о том, что управа не может ответить на мои депутатские запросы, в том числе по уборке. Такие запросы я сделал 13 января и 17 февраля. Среди прочего там был и вопрос: взвешивала ли управа еще до подписания договора возможность исключения N&V из поставки в связи с некорректным исполнением договора предыдущих лет? Ответ старейшины был таков: мы не понимаем, какую поставку вы имеете в виду, поэтому ответить на этот вопрос невозможно…
Спрашиваете: может, случайно подставили? Все всё понимали задолго до 19-24 февраля, просто делали вид, что не видят, а потом начали принимать «экстренные» решения, причинившие ущерб волости на десятки, если не сотни тысяч евро.
«Слово пацана»
В сухом остатке имеем ущерб жителям Йыхви на более чем 41 000 евро, и это не первый удар по волости. Вспомним хотя бы упущенную при руководстве Марис Тоомель возможность получить субсидию на строительство футбольного холла в размере 1 500 000 евро.
Спрашиваете: может, она слишком верит на слово? Но ведь обычно «слову пацана» верят за «долю малую». Кто за это понесет наказание? При нынешней политической ситуации - никто. Игра продолжается, на кону - жители Йыхви.