«Мы не смогли воспользоваться исторической возможностью»: Пеэтер Эрнитс покидает EKRE

«Каждый руководитель имеет право выбирать себе команду. Это касается и лидеров партий, но каждый лидер партии в том числе обязан выполнять обещания, которые он дал избирателям. К сожалению, эти обещания можно выполнить лишь тогда, когда ты находишься у власти», - говорит Эрнитс.

«После выборов 2019 года мы вошли в правительство. Для нас это можно сравнить с ситуацией, когда Эстония в свое время стала свободной. Если бы тогда мы не смогли грамотно использовать короткое окно возможностей, Эстония никогда бы не стала свободной», - пишет Эрнитс.

По словам Эрнитса, все оставшееся время партия потратила на оскорбления друг друга: «Самым большим провалом было то, что мы не смогли воспользоваться предоставленной нам исторической возможностью».

По его словам, прошедшие выборы оказались для EKRE катастрофой: «Правда, наши соперники сделали все возможное, чтобы нас демонизировать, но это лишь половина правды. Другая половина касается действий лидеров партии - Марта и Мартина Хельме. Сваливая свое поражение исключительно на электронные выборы, семья не хочет признать, что именно из-за их собственной недальновидной кадровой политики с электронными выборами ничего не сделали».

«Когда председатель волостной управы Рыуге Мати Куклане написал в социальных сетях, что кто-то должен осмелиться указать на истинные причины нашего поражения, ссылаясь на неудавшуюся избирательную кампанию и неадекватные высказывания Марта Хельме, наши лидеры подтвердили, что не допустили ни одной ошибки», - сказал он.

По мнению Эрнитса, причиной неудачи партии является слабость демократии внутри партии: «Растущий культ личности, отсутствие самокритики и кумовства, с одной стороны, и, с другой стороны, господствующее среди членов партии опасение, что после очередной тайной жалобы вас могут заклеймить шпионом и исключить из партии. Мы распугали думающих людей, а посредственные клакёры чувствуют себя прекрасно. Наша скамья коротка, нам не хватает серьезных специалистов во многих важных областях».