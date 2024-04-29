«Грузия отворачивается от Европы». Как «иноагенты» превратились в «инопроводников» и какой будет цена принятия такого закона

«Этот закон не только исключает начало переговоров между Грузией и Евросоюзом о членстве в ЕС, но может даже послужить поводом отзыва статуса кандидата (…). Технически эта возможность существует. Для того, чтобы статус был отозван или приостановлен, нужно четырнадцать стран, то есть половина членов ЕС. В практике это никогда не происходило, но много чего не происходило в практике до 2022 года», — говорит Гигиадзе.

За попыткой грузинских властей принять такое законодательство он видит директиву Москвы. По его словам, на это указывает и то, что возвращение законопроекта совпало с идентичными инициативами в Кыргызстане и оккупированной Абхазии.

В отколовшемся от Грузии регионе Абхазии, которую Грузия считает оккупированной Россией, закон об иноагентах был инициирован в феврале этого года. Кыргызстан в марте принял «закон об иностранных представителях». Следом закрылся основанный еще в 1993 году Фонд «Сорос-Кыргызстан».

По словам директора Грузинского института политики Корнели Какачии, кто бы ни был инициатором возвращения такого законопроекта, то, какой будет траектория Грузии, можно видеть на примере стран, где уже приняли такое законодательство.

«Везде, где был принят такой закон, исчезло гражданское общество и свободные СМИ. Страны стали более авторитарными и, что самое главное, они и стилем правления, и идеологически сблизились с Россией. Исходя из этого, мы можем предположить, что чем более авторитарной и недемократической станет Грузия, тем больше отдалится она от Запада и Европы и сблизится с Россией», — говорит он.

По словам политолога, Грузия либо сегодня использует окно возможностей для сближения с ЕС, имея статус кандидата, либо в будущем это окно возможностей закроется, и Грузия станет частью «постсоветского болота». Многое, по его словам, зависит от активности населения, как сегодня, так и на предстоящих выборах.

«Это не просто очередной вопрос, который касается гражданского общества и прозрачности. Мы имеем дело с более масштабным, возможно, геополитическим изменением. Здесь речь идет о будущем Грузии, о том, где она будет геополитически и геостратегически завтра», — говорит Какачия.