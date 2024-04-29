ФОТО Государство потратит 350 000 евро на распространение брошюр

Перевод: Анита Авакова

В брошюре содержатся инструкции о том, что делать в случае срабатывания сирены или в случае эвакуации, а также о принципах укрытия. Стоимость рассылки брошюр составляет около 350 000 евро, или около 60 центов за печатный экземпляр. Брошюры будут разосланы во все домохозяйства Эстонии.

По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, информация будет доставляться в каждый дом Эстонии в виде физической распечатки, поскольку такая информация должна быть доступна и понятна каждому, независимо от наличия электричества или интернета.

«В последние годы государство еще больше развило каналы, где рассказывается об оповещениях о безопасности. Мы видим, что вновь пришло время убедиться в том, что все жители Эстонии обладают современными знаниями и навыками, чтобы справиться с кризисом», - сказал Клаос. «Инструкции помогут справиться с любой кризисной ситуацией: если мы готовы к худшему, мы готовы к любому кризису», - подчеркнул генеральный директор Спасательного департамента.

Брошюра также содержит напоминание о домашних запасах, о содержимом эвакуационной сумки, а также важные телефонные номера и веб-сайты.

Брошюра о безопасности дополняет выпущенную в 2022 году и разосланную по домам Эстонии листовку «Будь готов!» с обновленной информацией. Она будет распространена среди всех домохозяйств Эстонии. Брошюра будет разослана по домам на трех языках - эстонском, русском и английском, а материалы на украинском языке будут доступны в цифровом формате.