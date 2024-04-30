Напомним, что 30 апреля Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, обвинив ее в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.

По словам председателя фракции Эстонской консервативной народной партии Мартина Хельме, очевидно, что чем дольше Кристина Каллас занимает свою должность, тем страшнее кризис, в который погружается система образования Эстонии. «У нее нет ни долгосрочного, ни краткосрочного плана. Она не может решить ни одной проблемы, а только создает новые», - считает Хельме.

Председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс обращает внимание, что министр, среди прочего, не смогла обеспечить, чтобы в течение трех месяцев повышение зарплаты отразилось на банковских счетах учителей. Кроме того, по его словам, министр не может справиться с организацией преемственности работников образования.

«Только в Таллинне и Нарве, по данным министерства, не хватает 586 воспитателей и 749 учителей, к которым добавляются также некоторые другие самоуправления. Вместо того, чтобы помочь детсадам и школам, как и их владельцам, то есть самоуправлениям, министр образования угрожает: если к 1 сентября в школе не будет достаточно учителей, соответствующих квалификационным требованиям, чтобы предстать перед классами, отвечать своими рабочими местами за это будут руководители школ и самоуправлений», - заявил Лаатс.