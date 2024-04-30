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Выяснились точные обстоятельства разгоревшегося среди норвежских легкоатлетов скандала

rus.postimees.ee
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Якоб Ингебригтсен.
Якоб Ингебригтсен. Фото: Laurie Dieffembacq

В прошлом году в норвежской легкой атлетике разразился серьезный скандал вокруг семьи Ингебригтсен. Теперь наконец стали известны подробности произошедшего.

Знаменитый норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен большую часть своей карьеры провел, тренируясь со своими братьями Хенриком и Филипом под руководством их отца Гьерта. Но в феврале прошлого года братья решили прекратить сотрудничество с отцом и предпочесть другой путь. Вскоре выяснилось, что ситуация более серьезная и сыновья не общаются с отцом уже больше года.

Причина – обвинения в семейном насилии в адрес Гьерта. Якобы, отец вел себя неадекватно по отношению к одному из детей.

Норвежский портал VG, на основании информации, полученной от местной полиции, сообщает, что 58-летний Гьерт Ингебригтсен несколько раз ударил своего ребенка мокрым полотенцем. Инцидент произошел в январе 2022 года. Его также признали виновным в правонарушении, но это действие было совершено настолько давно, что обвинить в нем уже невозможно.

Сам Гьерт отверг все обвинения и по-прежнему работает тренером по легкой атлетике. Его подопечная — знаменитый норвежский бегун Нарве Гилье Нордос, который завоевывает медали и в титульных соревнованиях.

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