В прошлом году в норвежской легкой атлетике разразился серьезный скандал вокруг семьи Ингебригтсен. Теперь наконец стали известны подробности произошедшего.
Выяснились точные обстоятельства разгоревшегося среди норвежских легкоатлетов скандала
Знаменитый норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен большую часть своей карьеры провел, тренируясь со своими братьями Хенриком и Филипом под руководством их отца Гьерта. Но в феврале прошлого года братья решили прекратить сотрудничество с отцом и предпочесть другой путь. Вскоре выяснилось, что ситуация более серьезная и сыновья не общаются с отцом уже больше года.
Причина – обвинения в семейном насилии в адрес Гьерта. Якобы, отец вел себя неадекватно по отношению к одному из детей.
Норвежский портал VG, на основании информации, полученной от местной полиции, сообщает, что 58-летний Гьерт Ингебригтсен несколько раз ударил своего ребенка мокрым полотенцем. Инцидент произошел в январе 2022 года. Его также признали виновным в правонарушении, но это действие было совершено настолько давно, что обвинить в нем уже невозможно.
Сам Гьерт отверг все обвинения и по-прежнему работает тренером по легкой атлетике. Его подопечная — знаменитый норвежский бегун Нарве Гилье Нордос, который завоевывает медали и в титульных соревнованиях.