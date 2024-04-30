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Галерея Вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому провалился

BNS
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На заседании во вторник Таллиннское горсобрание обсуждало вотум недоверия мэру Евгению Осиновскому.

На протяжении двух часов оппозиции задавала Осиновскому вопросы, после чего состоялось голосование. В зале присутствовал 41 депутат, отсутствовали - 38. За отставку мэра проголосовали 39 человек, один был против и один воздержался. Таким образом, вотум недоверия провалился.

Напомним, что неделю назад 39 депутатов Таллиннского горсобрания подали заявление о вотуме недоверия мэру Евгению Осиновскому, указав в качестве причины нарушение принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило оказать воздействие и давление на депутатов.

По словам председателя Центристской фракции горсобрания Калле Кландорфа, на прошедших в минувшее воскресенье выборах мэра Таллинна был нарушен один из центральных принципов выборов - принцип тайности голосования.

«Третий тур выборов мэра не был тайным, поскольку четыре фракции использовали во время голосования код, чтобы установить, проголосовали ли их члены в соответствии с соглашением», - сказал Кландорф, по словам которого, именно поэтому подписавшие заявление депутаты горсобрания считают невозможным, чтобы Осиновский продолжать занимать пост мэра Таллинна.

«При каждом голосовании количество голосов различалось, что говорит о влиянии и давлении на членов комиссии. Если бы состоялся и четвертый тур, уже могли бы быть выявлены лица, не проголосовавшие за кандидата в мэры Евгения Осиновского. Есть несколько сообщений и свидетельств того, что депутаты также фотографировали свои бюллетени во время воскресного голосования», - сказал Кландорф.

Социал-демократ Евгений Осиновский получил 38 голосов в первом туре голосования 14 апреля и не был избран. Во втором туре голосования Осиновский получил поддержку 39 депутатов. Лишь с третьей попытки Осиновский набрал 41 голос в Таллиннском горсобрании, состоящем из 79 членов, и был избран.

Заседание городского собрания началось во вторник в 12 часов.

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