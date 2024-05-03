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Большой обзор Латание дыр эстонской экономике не поможет: подготовлен дополнительный сценарий

Наталия Гребнева
, журналист
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Покупательную способность жителей Эстонии на высоком уровне поддерживают быстро растущие зарплаты и сбережения.
Покупательную способность жителей Эстонии на высоком уровне поддерживают быстро растущие зарплаты и сбережения. Фото: freepik.com

Пик роста цен пройден в Эстонии во многих отраслях, уверен министр финансов Март Вырклаэв. Такой тренд, по мнению финансистов, будет способствовать восстановлению экономики Эстонии. Однако немаловажным фактором остается рост государственного долга. Для его сдерживания потребуются дополнительные усилия, констатируют аналитики Министерства финансов в весеннем экономическим и финансовом прогнозе.

Прогноз Минфина показывает, что во второй половине прошлого года спад внешнего спроса был сильнее ожидаемого, а долгожданный поворот к восстановлению экономики еще не достигнут. При этом факторы, которые тормозили развитие экономики Эстонии в последние несколько лет, отступают – рост цен замедляется, рост заработной платы продолжается, процентные ставки со временем постепенно снижаются, и уже не наблюдается высокая безработица.

«Большой бюджетный дефицит помог населению и бизнесу пережить годы спада, но нам нужно приложить немало усилий в последующие годы, чтобы остановить быстрый рост государственного долга», - говорят эксперты из Минфина

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