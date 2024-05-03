Большой обзор Латание дыр эстонской экономике не поможет: подготовлен дополнительный сценарий

Прогноз Минфина показывает, что во второй половине прошлого года спад внешнего спроса был сильнее ожидаемого, а долгожданный поворот к восстановлению экономики еще не достигнут. При этом факторы, которые тормозили развитие экономики Эстонии в последние несколько лет, отступают – рост цен замедляется, рост заработной платы продолжается, процентные ставки со временем постепенно снижаются, и уже не наблюдается высокая безработица.