ПЕРСОНА Пяртель-Пеэтер Пере: из «велосипедного мэра» в столичного вице-мэра

Пяртель-Пеэтер Пере - человек с именем-скороговоркой - появился на политическом ландшафте Эстонии относительно недавно, но уже готов занимать высокие должности.
В начале марта председатель фракции Партии реформ в столичном горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере заявил о своем желании возглавить администрацию Таллинна. В большом интервью Eesti Express он так и сказал: «Я хочу голову Кылварта и его работу! Я не хочу, чтобы он был мэром».
Однако впервые Пере озвучил свои мысли по этому поводу еще в январе этого года сразу после того, как ряд известных политических деятелей покинули Центристскую партию и для нее начались смутные времена.
Пере был инициатором вотума недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту, вынесение которого состоялось 26 марта на внеочередной сессии горсобрания. «Решение окружного суда по делу Porto Franco ясно указывает на сопричастность Михаила Кылварта к этому коррупционному случаю. Ни политической партии, осужденной за торговлю влиянием, ни ее лидеру не может быть места в управлении столицей», - заявил тогда реформист.
Сразу через несколько дней после этого, в интервью Postimees, он не упустил шанс еще раз напомнить, что готов к этому шагу и при возможности возьмет на себя ответственность главы городской администрации: «Я хочу быть мэром. Точка. Я очень рад, что могу делать то, что делаю, и мы смогли свергнуть власть Центристской партии».
«Велосипедный мэр»
Пере, будучи специалистом по шведскому языку, много лет сотрудничал с городами Скандинавии и Европы, такими как Берлин, Утрехт, Бильбао, консультируя их по вопросам создания устойчивых городов, привлекающих международные таланты и инвестиции.
В 2021 году он стал первым «велосипедным мэром» города Таллинна, избранным BYCS, глобальной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Амстердаме, целью которой является продвижение велосипедной культуры во всем мире через созданную специально группу «мэров».
Видимо, уже тогда заветное слово «мэр» прочно засело в его сознании, хотя три года назад его работой было обеспечение безопасности жителей Таллинна, независимо от их способа передвижения - будь то пешеходы, велосипедисты или водители.
Справка
Пяртель-Пеэтер Пере - эстонский предприниматель, городской стратег и политик, представляющий Партию реформ.
Родился 19 декабря 1985 года в Таллинне.
Окончил Гимназию Густава Адольфа в 2005 году.
В 2009 году окончил Таллиннский университет со степенью бакалавра теории шведского языка и культуры.
2009-2014 изучал джазовые гитару и джазовое фортепиано в Музыкальной академии Волюве-Сен-Ламбер в Бельгии.
С 2013 по 2015 год он был главой офиса и политическим советником Индрека Таранда в Европейском парламенте в Брюсселе.
В 2014 году перевел на эстонский язык книгу голландского историка и политического философа Луука Йоханнеса ван Мидделаара «Путь в Европу» (The Passage to Europe).
Был соучредителем и занимал несколько должностей в Future Place Leadership, стокгольмской консалтинговой компании, специализирующейся на развитии, инновациях и маркетинге городов, регионов и стран.
Вступил в Партию реформ 13 марта 2021 года.
В ноябре 2021 года был избран депутатом Таллиннского городского собрания.
На парламентских выборах 2023 года набрал 1473 голоса и был избран в Рийгикогу.
20 апреля 2023 года стал председателем фракции Партии реформ в столичном горсобрании.
14 апреля 2024 года назначен вице-мэром Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства.
«Я хочу стимулировать город к действиям в соответствии с велосипедной стратегией, поскольку основы этой стратегии уже присутствуют в Таллинне. В нее не нужно вносить изменения. В велосипедной стратегии содержится все необходимое, вплоть до мельчайших деталей. Она определяет последовательность действий, которая превратит Таллинн в лучший город для всех жителей, а не только для велосипедистов», - определил свою роль Пере в интервью для портала jalgrattur.ee. Казалось, что велосипедное седло вполне устраивало молодого политика. Но прошло около двух лет, и...
Жутко пьян или просто устал?
В июне 2023 года в Сети появилась информация о том, что во время представления законопроекта о плавном переходе на эстоноязычное обучение в детских садах и школах на ночном заседании Таллиннского городского собрания Пяртель-Пеэтер Пере выглядел в стельку пьяным.
«Язык господина Пере заплетался, он не понимал вопросов, отвечал невпопад, стучал рукой по столу и пытался сам председательствовать на заседании», - написала тогда в Facebook советник фракции EKRE в Таллиннском городском собрании Кадри Вильба. Она также отметила, что ситуация стала настолько неловкой, что заместитель председателя собрания прервал круг вопросов и предоставил слово содокладчику.
«Пяртель-Пеэтер Пере представил законопроект о переходе школ на обучение на эстонском языке в очень пьяном состоянии», - раскритиковала поведение политика и советник Центристской фракции Валентина Бортновски.
Сам Пере утверждает, что, естественно, он не был пьян. «К моменту выступления я не спал около 40 часов, - говорит Пере, имея в виду ночное заседание. - Я был очень уставшим».
Казнить рупор Таллинна
В настоящий момент самыми животрепещущими идеями политика явились очистка городского аппарата от людей из Центристской партии, расформирование пропагандистского аппарата городских СМИ, проведение ревизии, общественный транспорт и, конечно же, переход на эстоноязычное образование.
«Самое время сесть, поговорить и договориться о том, как мы будем наводить порядок в городском аппарате, насколько и как быстро мы можем демонтировать городской медиааппарат. Думаю, у нас есть согласие в том, что Pealinn и "Столицу", эти рупоры города, завтра можно, образно говоря, казнить. Ведь дьявол кроется в деталях, и мы вытаскиваем этого дьявола на белый свет», - сказал он в интервью Postimees за несколько дней до подписания коалиционного договора.
Он отметил, что газетам районных управ будет позволено продолжить существование, чтобы публиковать информацию типа «где какие дороги перекрыты и какие парковки открыты».
Происки Кылварта
По мнению Пяртеля-Пеэтера Пере, уже в 2023 году город мог и должен был без труда переквалифицировать преподавателей русского языка на учителей эстонского языка или других предметов, чтобы уменьшить дефицит рабочей силы, но делать это не спешил.
«Хотя Рийгикогу принял закон о том, что переход на эстоноязычное образование начнется в 2024 году, мэрия Таллинна во главе с Михаилом Кылвартом не предприняла никаких шагов в этом направлении», - сказал Пере в мае прошлого года.
Он утверждал, что возглавляемая Кылвартом городская управа постоянно ищет отговорки, почему невозможно перейти на эстоноязычное образование. «Мы сами должны выступить с этой инициативой в городском собрании. Именно поэтому мы даем конкретные задачи и назначаем сроки горуправе. Ведь от успешной реализации этой реформы зависит будущее многих детей и молодежи», - подчеркнул он.
Начальник транспортного цеха
Политик убежден, что система бесплатного общественного транспорта не работает, он вообще не верит в его существование, так и заявляя: «Бесплатного общественного транспорта не существует!»
«Наша позиция была такой же, как и на уровне государства: бесплатных обедов не бывает, деньги налогоплательщиков надо использовать ответственно, до последнего евро. По всем показателям мы видели, что число пассажиров в городе и в государстве снизилось. Система не работает, у нас нет денег на нужные инвестиции», - говорит он.
Если бы Партия реформ решала транспортный вопрос в городе, их предложением было бы выпустить проездную карту за десять евро и почасовой билет за один евро. Пенсионеры, студенты до 19 лет, инвалиды и семьи с маленькими детьми могли бы ездить бесплатно. «Я уверен, когда наша реорганизованная сеть заработает, люди будут готовы за это немножко заплатить», - заявил Пере порталу ERR.
Однако чаяниям активного политика не суждено было сбыться: таллиннский общественный транспорт остался бесплатным, да и мэром Пяртеля-Пеэтера не выбрали. Правда, должность вице-мэра по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства тоже на дороге не валяется. Особенно в день неожиданного снегопада. С любимым велосипедом Пере может не расставаться: ей-богу хорошая альтернатива городскому транспорту - хоть платному, хоть бесплатному. И окружающую среду сохраняет.