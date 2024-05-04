ПЕРСОНА Пяртель-Пеэтер Пере: из «велосипедного мэра» в столичного вице-мэра

В 2021 году он стал первым «велосипедным мэром» города Таллинна, избранным BYCS, глобальной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Амстердаме, целью которой является продвижение велосипедной культуры во всем мире через созданную специально группу «мэров».

Видимо, уже тогда заветное слово «мэр» прочно засело в его сознании, хотя три года назад его работой было обеспечение безопасности жителей Таллинна, независимо от их способа передвижения - будь то пешеходы, велосипедисты или водители.

Справка

Пяртель-Пеэтер Пере - эстонский предприниматель, городской стратег и политик, представляющий Партию реформ.

Родился 19 декабря 1985 года в Таллинне.

Окончил Гимназию Густава Адольфа в 2005 году.

В 2009 году окончил Таллиннский университет со степенью бакалавра теории шведского языка и культуры.

2009-2014 изучал джазовые гитару и джазовое фортепиано в Музыкальной академии Волюве-Сен-Ламбер в Бельгии.

С 2013 по 2015 год он был главой офиса и политическим советником Индрека Таранда в Европейском парламенте в Брюсселе.

В 2014 году перевел на эстонский язык книгу голландского историка и политического философа Луука Йоханнеса ван Мидделаара «Путь в Европу» (The Passage to Europe).

Был соучредителем и занимал несколько должностей в Future Place Leadership, стокгольмской консалтинговой компании, специализирующейся на развитии, инновациях и маркетинге городов, регионов и стран.

Вступил в Партию реформ 13 марта 2021 года.

В ноябре 2021 года был избран депутатом Таллиннского городского собрания.

На парламентских выборах 2023 года набрал 1473 голоса и был избран в Рийгикогу.

20 апреля 2023 года стал председателем фракции Партии реформ в столичном горсобрании.

14 апреля 2024 года назначен вице-мэром Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства.