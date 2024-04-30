Яна Тоом об уличных протестах, Айво Петерсоне и о том, как бывшие центристы «поторговали Кылвартом»

- Яна, сейчас на встрече речь шла о том, что правительство повышает налоги и это плохо. Но вы всегда и везде говорили, что нам нужно повышать налоги для того, чтобы у нас была социалка, как в Скандинавии. Какие налоги надо повышать?

- Нужен прогрессивный подоходный налог. Но он математически работает в тех странах, где довольно большое население. Это означает, помимо всего прочего, что нас должно быть больше. Но так как мы не плодимся и не размножаемся, то надо договориться, кого мы готовы принять здесь.

- То есть, по сути, речь об иммиграции?

- Конечно, речь о миграции, потому что прогрессивный подоходный налог с условных 600 000 работающих проблему не решит. Кроме того, есть еще одна очень непопулярная идея, но без нее, как мне кажется тоже никак. Медикам, которые учатся за государственный счет, хорошо бы пару лет отрабатывать в Эстонии. Или не учись тогда за государственный счет.

- Учителей это касается?

- Касается, наверное, и учителей, но у них такая зарплата, что просто нет этого мотиватора. Кстати, это уже делается. Выпускники Академии внутренней безопасности не уезжают работать в Швецию, им нельзя. Они работают здесь. То есть нужен комплекс мер, чтобы себя защитить. Мы этого не делаем.