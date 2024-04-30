Вчера кандидат в депутаты Европейского парламента Яна Тоом провела встречу с избирателями в столичном Центре русской культуры. После встречи мы задали ей уточняющие вопросы по темам, которые поднимали избиратели.
Яна Тоом об уличных протестах, Айво Петерсоне и о том, как бывшие центристы «поторговали Кылвартом»
- Яна, сейчас на встрече речь шла о том, что правительство повышает налоги и это плохо. Но вы всегда и везде говорили, что нам нужно повышать налоги для того, чтобы у нас была социалка, как в Скандинавии. Какие налоги надо повышать?
- Нужен прогрессивный подоходный налог. Но он математически работает в тех странах, где довольно большое население. Это означает, помимо всего прочего, что нас должно быть больше. Но так как мы не плодимся и не размножаемся, то надо договориться, кого мы готовы принять здесь.
- То есть, по сути, речь об иммиграции?
- Конечно, речь о миграции, потому что прогрессивный подоходный налог с условных 600 000 работающих проблему не решит. Кроме того, есть еще одна очень непопулярная идея, но без нее, как мне кажется тоже никак. Медикам, которые учатся за государственный счет, хорошо бы пару лет отрабатывать в Эстонии. Или не учись тогда за государственный счет.
- Учителей это касается?
- Касается, наверное, и учителей, но у них такая зарплата, что просто нет этого мотиватора. Кстати, это уже делается. Выпускники Академии внутренней безопасности не уезжают работать в Швецию, им нельзя. Они работают здесь. То есть нужен комплекс мер, чтобы себя защитить. Мы этого не делаем.
- Партия Koos/Вместе начала свою предвыборную агитацию с того, что у центристов все плохо. Почему они начали с вас?
- Ну как почему, потому что мы, как они считают, в одной нише получаем голоса. Но что они сделали на прошлых выборах? Они подарили голоса реформистам. У них не было бы 37 мандатов, если бы они не получили голоса победителей. То есть сейчас они, видимо, будут делать Пучдемона из Айво Петерсона, говоря о том, что надо дать ему иммунитет. Ну, это на кого-то, может быть, сработает (Карлес Пучдемон - каталонский политик, обвиняемый властями Испании в сепаратизме - прим.ред.).
- Пару слов о кадрах. У вас только что спросили, почему в партии оказалось столько перебежчиков. Михаил Кылварт сказал, что в Центристской партии старая элита держалась у власти, а «молодую элиту надо выращивать». С другой стороны, когда речь шла о новом вице-мэре по социальным вопросам, то Михаил выразил сомнения, что социальная сфера в городе будет в порядке. А новый вице-мэр как раз молодой политик. Так нам нужны опытные кадры или молодым надо давать дорогу?
- Нужен баланс. Есть такое понятие collective knowledge (коллективное знание, англ. - прим. А.Т.). Сейчас оно в горуправе будет, потому что там есть Мадле Липпус и Каарел Оя, так что эта конструкция работает. Но выкинуть из власти половину горсобрания - это не очень хорошо. Да, так можно сделать, но с точки зрения управления это не очень хорошо. Тем более, что среди авторов вотума недоверия и поддержавших его - бывшие центристы. Юри Ратас объявляет вотум недоверия Михаилу Кылварту за то, что сделал Юри Ратас. Ну по факту это же так! Карилайд с благословения Ратаса поторговал Кылвартом, и Кылварту - вотум недоверия!
- Это же общепринятая практика в политике, нет?
- В цивилизованном мире это не политика.
- Вы говорили сейчас о «желтых жилетах» и фермерах, которые бьют витрины и жгут машины в Европе, потому что это реально работает. С другой стороны, вы сказали «бить витрины нехорошо». Давайте уточним, как вы все-таки относитесь к уличным протестам, которые выходят за рамки мирного стояния с плакатами.
- Уличные протесты работают. Другое дело, что болевой порог в части уличных протестов у разных обществ разный. Да и у нас он ниже не только потому, что у нас.
- Как вы относитесь к Майдану?
- Ну как я отношусь к Майдану? Бессмысленный и беспощадный народный бунт. Он везде такой: люди вышли и изъявили свою волю, они имеют на это право. Но Майдан в Эстонии невозможен.