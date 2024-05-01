В понедельник в столичном Центре русской культуры прошла встреча с избирателями кандидатов в депутаты Европейского парламента от Центристской партии Яны Тоом и Михаила Кылварта. Заметное большинство пришедших на встречу составили люди пожилого возраста, о чем даже было сказано из зала. Присутствовавшие проявили больше всего интереса к ситуации вокруг православной церкви, поездкам в Россию и к смене власти в Таллинне.

Зал в Центре русской культуры в понедельник был полным. Среди пришедших на встречу с кандидатами в депутаты Европарламента заметно преобладали люди постарше. Об этом сказал даже один из гостей мероприятия: «Избиратели Центристской партии - в основном пожилые люди».

«Да, это правда, - ответил Михаил Кылварт. - За нас больше голосуют люди... Не хочу сказать более пожилого возраста, скорее более солидного возраста, с большим жизненным опытом». По его словам, те ценности, которые защищает Центристская партия (ЦП), более опытному поколению более понятны и более близки. Также он подчеркнул, что Центристская партия категорически против деления избирателей на категории по какому бы то ни было признаку.