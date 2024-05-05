СТИЛЬ ЖИЗНИ Чем мы хуже Уинстона Черчилля, или Попытка полюбить настоящий чай

Есть мнение, что люди делятся на «чайников» и «кофейников» – любящих чай и предпочитающих кофе, и заставить их пить ненавистный напиток практически невозможно. Знакомство с хозяйкой чайного бутика Camеllia Юлией Роговой разбивает это утверждение наголову.
Эта обаятельная женщина занимается чаем уже 20 лет, основа ее коллекции – китайские чаи высочайшего класса, которые она лично заказывает на китайских чайных фермах, куда до пандемии коронавируса регулярно ездила, возвращаясь в Таллинн с договорами на поставку драгоценных сортов.
Где взять культуру?
«Много людей покупает чай в обычных магазинах, и большинство предпочитает чай в пакетиках. Один из главных факторов вреда - не то, что в пакетиках, а сам пакетик, - объясняет Юлия. - На фабриках, где миллиардами производят эти пакетики, используют низкосортную бумагу, которую обрабатывают химикатами. И вся эта химия просыпается при нагревании и попадает в вашу чашку с кипятком. Кто пьет такой чай? Пенсионеры, студенты, одинокие молодые люди, которые утром торопятся на работу. В общем, группа риска».
Да, наслаждаться таким чаем с точки зрения профессионала просто невозможно. Юлия работает с элитным чаем, о котором может рассказывать часами. «Есть чайная десятка мира, состав которой не меняется годами. Это чаи, которые дарят президентам и монархам», - рассказывает Юлия Рогова. Такие чаи занимают в ее бутике целую полку.
Сколько стран, столько традиций
- Китайцы, когда подходят к чайной полке, кланяются.
- Японцы заваривают перемолотый в порошок зеленый чай матча и взбивают его венчиком, превращая в пену.
- В Южной Америке пьют матэ – настой измельченных листьев дерева падуб.
- В США нет традиций чаепития, в своей массе, не считая выходцев с востока, американцы пьют ледяной чай и растворимые чаи.
- Самая первая страна в Европе, начавшая пить чай – Португалия.
- Англичане сами не называют свое чаепитие five o'clock tea, а говорят afternoon tea.
- Саамы растворяют в чае специальный сыр из оленьего молока.
- Калмыки пьют черный чай с солью и жиром.
- В Марокко мятный сладкий чай наливают тонкой струйкой в красивые маленькие стаканчики.
- Когда в Италии в ресторане заказываешь чай, интересуются состоянием твоего здоровья.
- Во многих странах чаем по-русски называют подачу чая с лимоном на блюдечке.
Источник: Юлия Рогова.
Так как автор этих строк относится, скорее, к «кофейникам», Юлия решила начать, так сказать, просветительскую работу. Сначала Юлия подает сухой чай в крошечной чашечке. «Согрейте чай своим дыханием и вдохните его аромат», - предлагает она. Чай пахнет прелой травой, затем немного медом, каким-то цветами… И это никакой не ароматизированный, а обычный, то есть, извините, совсем не обычный, а драгоценный китайский чай… Затем чай проливается горячей водой, и… его запах меняется, а потом начинаешь чувствовать вкус.
Юлия считает, что со знанием о чае, с потреблением хорошего чая в нашей стране просто беда. У нее, конечно, есть круг покупателей, которых она называет, скорее, друзьями, но привить любовь к хорошему чаю целой стране хозяйка маленького магазинчика просто не в силах.
«Культура чая в Эстонии совершенно не развита. Даже в самом крутом ресторане могут предложить пару сортов чая: "зеленый с жасминчиком" и "Семь самураев". Или, прости господи, пакетики, - рассуждает хозяйка чайного салона. - Не все пьют за едой вино. Мне доверились уже более 30 кафе и ресторанов Таллинна, для которых я составляю чайную карту, следя за тем, чтобы чаи подходили к еде, которая там подается. Для суши никогда не подашь чай с ягодками, а к десерту - зеленый, который водорослями пахнет»
Приятие непринятия
С каждым китайским чаем связана легенда, а с названием – целая история. Вот, например, чай Da Hong Pao, чайная визитная карточка Китая, в переводе - «Большой красный халат». «Получается так, что я продаю не чай, а чайную историю: укладываю в коробку две красивых упаковки с чаем, вручную пишу на красивой бумаге легенду о чае, скручиваю в трубочку, перевязываю ленточкой, и готова подарок для любителя чая», - чувствуете подход к делу?
По словам Юлии, чай не надо долго заваривать, хватит пары минут. Может быть, такой чай надо пить как-то по-особенному? «Главное – если пьешь чай в первый раз, нужно загадать желание, оно всегда сбывается. Но желание должно быть такое, которое нельзя выполнить с помощью денег», - делится Юлия китайской мудростью.
«Пробуйте – у этого чая есть свои нотки, я его узнаю из всех черных чаев. Вкус остается во рту, и потом его можно вспомнить», - советует эксперт.
Пробую «Большой красный халат». Чай как чай… Честное слово, я не испытываю никаких эмоций. «Они придут позже», - обещает Юлия.
Как разбудить… чай?
«Почему чай - напиток номер один в мире? Не просто же так люди пьют теплую водичку! В хорошем чае, правильно выращенном и правильно высушенном, содержатся алкалоиды. Самый привычный из них – всем известный кофеин, дающий заряд бодрости. Но кофейный кофеин очень быстро действует и также быстро отпускает, - объясняет Юлия. - Минут через 40 вам захочется еще чашечку кофе или чего-нибудь сладкого. Чайный кофеин держит вас в течение пяти-шести часов. Нету скачков настроения, нет сюрпризов для организма. Правильно заваренный чай нормализует сахар, давление».
Если чай заваривать 30 минут, или парить в термосе, то выделяется слишком много кофеина, что для организма настоящий шок. Печень не готова переварить такое количество алкалоидов. Поэтому, утверждает Юлия Рогова, следовать расхожим советам и лечить зеленым чаем гипертонию опасно.
«Чай, который пьет хирург на ночной смене, очень отличается от чая, который вечером пьет человек, которому нужно хорошо выспаться. Чаи, которые пьют дирижеры или люди после инсульта, нельзя пить беременным женщинам»
Рядом с бутиком Роговой есть чайный салон, куда приходят выпить чашечку редкого чая, узнать что-то новое, просто пообщаться. Здесь проходят лекции и дегустации. Юлия раз за разом заливает горячей водой колбочку с чаем, а он становится все вкуснее. Манипуляции Юлии буквально завораживают. «Чай после второй заварки только просыпается. Чай заваривают проливами по 15-20 раз», - говорит она.
Модный напиток
Чаю около пяти тысяч лет. Юлия знает и мастерски рассказывает множество забавных и поучительных историй. Например, китайцы называют хорошо ферментированный чай красным. В остальных странах его привычно называют черным. Кстати, и белый, и черный, и зеленый чаи могут быть собраны с одного кустика, просто его доводят до готовности по-разному.
Так вот, рассказывает Юлия, приходит покупатель и просит показать красные чаи. «Ура! Пришел человек, который разбирается в чае. Подвожу его к чаям, которые китайцы называют красными, и слышу: "Вы ничего не понимаете в чае! В красном чае должны быть ягодки!". Приходит следующий клиент с той же просьбой. Я веду его к ягодкам и слышу: "Вы ничего не понимаете в чае! Красный чай - это южноафриканский ройбуш"».
Ройбуш нельзя назвать чаем в прямом смысле слова. Это - настой коры кустарника, однако сейчас он выходит на первое место по продажам в Европе. Здоровый образ жизни все популярнее, а в ройбуше больше витамина С, чем в квашеной капусте. Но он не кислый, а очень приятный для желудка. Есть даже зеленый ройбуш. По вкусу он, как нежный зеленый чай. Есть ханибуш - медовый.
Чтобы уж совсем удивить, Юлия открывает коробку с чаем Lapsang Souchong и предлагает понюхать. Копченый, совсем не чайный запах ошарашивает: чувствуешь себя в испанской колбасной лавке, где висит хамон и гроздья вяленых колбас. Удивительное ощущение! «Это – любимый чай Черчилля. При своем остром запахе, это очень нежный, обнимающий чай, который можно пить на ночь…»
Сколько же нужно перепробовать чая, чтобы понять и полюбить его? «У меня больше двухсот сортов, все они не могут нравиться, так что желающему найти любимый предстоит большая работа», - говорит Юлия Рогова.
Вот такая история. А не выпить ли нам чашечку чая?