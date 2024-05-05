СТИЛЬ ЖИЗНИ Чем мы хуже Уинстона Черчилля, или Попытка полюбить настоящий чай

Так как автор этих строк относится, скорее, к «кофейникам», Юлия решила начать, так сказать, просветительскую работу. Сначала Юлия подает сухой чай в крошечной чашечке. «Согрейте чай своим дыханием и вдохните его аромат», - предлагает она. Чай пахнет прелой травой, затем немного медом, каким-то цветами… И это никакой не ароматизированный, а обычный, то есть, извините, совсем не обычный, а драгоценный китайский чай… Затем чай проливается горячей водой, и… его запах меняется, а потом начинаешь чувствовать вкус.

Юлия считает, что со знанием о чае, с потреблением хорошего чая в нашей стране просто беда. У нее, конечно, есть круг покупателей, которых она называет, скорее, друзьями, но привить любовь к хорошему чаю целой стране хозяйка маленького магазинчика просто не в силах.

Фото: личный архив Юлии Роговой.

«Культура чая в Эстонии совершенно не развита. Даже в самом крутом ресторане могут предложить пару сортов чая: "зеленый с жасминчиком" и "Семь самураев". Или, прости господи, пакетики, - рассуждает хозяйка чайного салона. - Не все пьют за едой вино. Мне доверились уже более 30 кафе и ресторанов Таллинна, для которых я составляю чайную карту, следя за тем, чтобы чаи подходили к еде, которая там подается. Для суши никогда не подашь чай с ягодками, а к десерту - зеленый, который водорослями пахнет»

Приятие непринятия