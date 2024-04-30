РЕШЕНИЕ ГОССУДА Родитель должен нести расходы на обучение ребенка за границей

Перевод: Анита Авакова

Закон о семье обязывает родителей содержать совершеннолетнего ребенка, получающего основное, среднее или высшее образование, а также профессиональное обучение, но не достигшего 21 года. В суде обсуждался вопрос о том, имеет ли совершеннолетний право требовать от родителя компенсации за повышенные расходы, связанные с обучением за рубежом.

В судебном деле родитель утверждал, что ребенок мог бы учиться в эстонском вузе, где расходы были бы гораздо ниже. Поэтому, по мнению родителя, он не обязан оплачивать желание ребенка учиться за границей в учебном заведении с высокой платой за обучение.

Судебная коллегия Госсуда по гражданским делам постановила, что если ребенок отправляется учиться в высшее учебное заведение в иностранном государстве с целью получения образования в соответствии со своими способностями и предрасположенностями, родитель должен нести связанные с этим более высокие расходы на содержание, если это позволяет его экономическое положение.

Даже если в Эстонии можно получить высшее образование по той же специальности бесплатно или дешевле, зарубежный вуз может лучше соответствовать способностям и предрасположенностям ребенка. В урегулированном случае ребенок поступил в университет, который на тот момент занимал 35-е место в рейтинге мировых вузов. В том же рейтинге Тартуский университет занимал 285-е место.

В Госсуде добавили, что до тех пор, пока родитель в состоянии содержать ребенка в соответствии с законом, он должен это делать и, если родитель имеет финансовую возможность, то должен нести разумные расходы на обучение ребенка за границей. Госсуд оставил в силе первоначальное решение окружного суда, обязавшего родителя выплачивать прожиточные деньги задним числом за период, в течение которого ребенок учился за границей, и до тех пор, пока ребенок не завершит обучение или не достигнет 21 года.