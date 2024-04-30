КОЛОНКА POSTIMEES Камера-шпион на дорогах Эстонии может серьезно нарушить права водителей

В любом случае такое решение увеличивает риск слежки за обществом. Каждый человек должен иметь право передвигаться таким образом, чтобы никто не подсматривал, куда и с кем он идет. Это право можно было бы нарушить, если бы камеры действительно приносили большую пользу безопасности дорожного движения, если бы они явно спасали жизни. Однако на данный момент это весьма сомнительно.

В Литве широко используются камеры измерения средней скорости. Те, кто ездил по этой стране, сразу могут сказать, что это влечет за собой: а именно, что значительное количество водителей уже не осмеливаются ездить с разрешенной скоростью. Они знают, что спидометру автомобиля нельзя доверять, поэтому на всякий случай ездят медленнее. Однако это уже снижает пропускную способность дорог и дополнительно создает опасные моменты.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет оправдано установить камеры на участках дорог, где превышение скорости приводит к большему количеству аварий, чем обычно. Однако в настоящее время в стране нет данных о том, где могут располагаться такие участки.

Таким образом, невольно возникает вопрос, нельзя ли более эффективно использовать деньги, потраченные на установку камер и обслуживающей их системы, – а эта сумма уже исчисляется миллионами, – в какой-то другой сфере. Например, в здравоохранении.