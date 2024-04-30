КОЛОНКА POSTIMEES Камера-шпион на дорогах Эстонии может серьезно нарушить права водителей

- Многие водители превышают скорость
- Однако немногие превышают ее значительно
Установка камер замера средней скорости будет ущемлять личную свободу людей. В то же время, однако, остается непонятным, сколько от этого вообще пользы.
Установка камер замера средней скорости будет ущемлять личную свободу людей. В то же время, однако, остается непонятным, сколько от этого вообще пользы.
В Департаменте транспорта объявили, что готовят тендер на внедрение и анализ рентабельности автоматического надзора. Кроме того, планируется подготовить анализ конституционности, соблюдения основных прав и оценку воздействия на защиту данных.
Осенью на наших крупнейших дорогах стартовал пилотный проект, целью которого было выяснить, насколько водители превышают среднюю скорость на участке, и оценить эффективность измерения средней скорости участка в повышении безопасности дорожного движения. По данным Департамента транспорта, результаты пилотного проекта показывают, что публичное измерение средней скорости на участке дороги делает транспортный поток более равномерным и снижает количество превышающих скорость. Так что это кажется необходимым шагом.
Однако адвокат и ученый-юрист Карри Гинтер, который изложил свою точку зрения как в социальных сетях, так и на ERR, не согласен с выводами Департамента транспорта. По его словам, установка камер средней скорости является непропорциональной мерой. Действительно, 39 процентов водителей превысили скорость, но в основном в пределах погрешности камеры измерения скорости или близко к ней. Лишь 0,4 процента водителей превысили скорость на трассе более чем на 15 километров в час.
Камера делает снимок проезжающих автомобилей, на котором запечатлеваются как водитель, так и пассажир. В Эстонии нет законов о том, как следует обрабатывать такие изображения и кто может их видеть.
Каждый человек должен иметь право передвигаться таким образом, чтобы никто не подсматривал, куда и с кем он идет
В любом случае такое решение увеличивает риск слежки за обществом. Каждый человек должен иметь право передвигаться таким образом, чтобы никто не подсматривал, куда и с кем он идет. Это право можно было бы нарушить, если бы камеры действительно приносили большую пользу безопасности дорожного движения, если бы они явно спасали жизни. Однако на данный момент это весьма сомнительно.
В Литве широко используются камеры измерения средней скорости. Те, кто ездил по этой стране, сразу могут сказать, что это влечет за собой: а именно, что значительное количество водителей уже не осмеливаются ездить с разрешенной скоростью. Они знают, что спидометру автомобиля нельзя доверять, поэтому на всякий случай ездят медленнее. Однако это уже снижает пропускную способность дорог и дополнительно создает опасные моменты.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет оправдано установить камеры на участках дорог, где превышение скорости приводит к большему количеству аварий, чем обычно. Однако в настоящее время в стране нет данных о том, где могут располагаться такие участки.
Таким образом, невольно возникает вопрос, нельзя ли более эффективно использовать деньги, потраченные на установку камер и обслуживающей их системы, – а эта сумма уже исчисляется миллионами, – в какой-то другой сфере. Например, в здравоохранении.