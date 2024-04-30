Новая власть закрыла фонд «Таллиннский русский лицей»

Как отметил Казе, в Таллинне на протяжении многих лет работал фонд, поводом для создания которого тогдашний вице-мэр Михаил Кылварт назвал необходимость в качественном образовании на русском языке.

«Центристская партия отклонила предложение "Отечества" о прекращении деятельности фонда "Таллиннский русский лицей". Но на сегодняшнем заседании горуправы мы приняли решение его закрыть. Эти деньги можно использовать для того, чтобы по-настоящему поддерживать переход на эстоноязычное обучение», - написал он.

Напомним, что город Таллинн ежегодно поддерживал деятельность фонда, выделяя от 45 000 до 60 000 евро.

«У нас есть отдельная муниципальная школа (Линнамяэский русский лицей - прим. ред.), которая работает и будет спокойно работать и дальше, школа переходит на эстоноязычное образование, город поддерживает, государство поддерживает и так далее. И тут же рядом существует юридическая структура, появившаяся в сотрудничестве школы и города, то есть созданный городом фонд. И одна из главных целей этого фонда - продвижение русскоязычного образования в Таллинне», - ранее сказал Rus.Postimees вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.

«Поскольку мы, как государство, взяли курс на переход на эстоноязычное образование, поскольку мы в Таллинне, безусловно, придерживаемся этого курса, претворяем этот закон в жизнь и действуем в соответствии с ним, деятельность созданного городом фонда, который в придачу имеет политическую составляющую, поскольку его представителями со стороны Таллинна были только члены одной партии - Центристской партии, больше не является целесообразной», - добавил он.