Почему ЕС все еще покупает российский газ?

Как СПГ из РФ заменил российский трубопроводный газ

Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с сорока процентов от общего объема импорта в 2021 году до примерно восьми процентов в 2023-м. Однако с учетом сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого танкерами, она составила 15 процентов. Ключом к снижению зависимости ЕС от газа из РФ стал рост закупок СПГ из США и Катара. Однако это невольно привело к резкому увеличению поставок на европейский рынок российского СПГ, продававшегося по более низким ценам.

Поставщики газа в ЕС в 2023 году. Фото: DW

По данным компании Kpler, Россия сейчас - второй по величине поставщик СПГ в ЕС. В 2023 году на ее долю пришлось 16 процентов от общего импорта Евросоюзом этого вида топлива, что на сорок процентов больше, чем в 2021-м. При этом объемы поставок в 2023 году несколько снизились по сравнению с 2022-м, однако данные за первый квартал 2024-го показывают, что они вновь выросли на пять процентов в сравнении с предыдущим годом. Самыми крупными импортерами были Франция, Испания и Бельгия. На них пришлось 87 процентов СПГ, поступившего в ЕС в 2023 году.

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