МВД нанимает адвокатское бюро для спора с Эстонской православной церковью Московского патриархата

Министерство будет оплачивать услуги адвокатского бюро на основе почасовой ставки в размере от 130 до 295 евро за услуги, предоставляемые юристами, и от 50 до 100 евро за услуги, предоставляемые неюристами, говорится в письме офиса Ellex Raidla, направленном в Министерство внутренних дел. К стоимости услуг будет добавлен НСО, и министерство также оплатит фирме любые другие заранее оговоренные расходы, которые могут возникнуть в связи с выполнением контракта.