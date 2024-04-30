Министерство внутренних дел нанимает адвокатское бюро Ellex Raidla для консультирования министерства по вопросам, связанным с правовым статусом Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), пишет ERR. Министерство внутренних дел призвало ЭПЦ МП разорвать связи с Московским патриархатом и посоветовало приходам присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ).
МВД нанимает адвокатское бюро для спора с Эстонской православной церковью Московского патриархата
О найме сотрудников адвокатского бюро Ellex Raidla свидетельствует письмо-подтверждение канцлера министерства Тармо Мийлитса к отправленному бюро заказному письму, которое вместе со стандартными условиями оказания юридических услуг Ellex Raidla образует договор на оказание юридических услуг.
Министерство будет оплачивать услуги адвокатского бюро на основе почасовой ставки в размере от 130 до 295 евро за услуги, предоставляемые юристами, и от 50 до 100 евро за услуги, предоставляемые неюристами, говорится в письме офиса Ellex Raidla, направленном в Министерство внутренних дел. К стоимости услуг будет добавлен НСО, и министерство также оплатит фирме любые другие заранее оговоренные расходы, которые могут возникнуть в связи с выполнением контракта.