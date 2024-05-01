Эксперт Беспощадные цифры: сколько стоит бесплатная эстонская медицина на самом деле?

Диабет второго типа

В Эстонии ежегодно заболевают диабетом второго типа 5600 человек, то есть этим заболеванием страдает каждый шестнадцатый человек. Диабет второго типа чаще всего встречается среди людей 70-79 лет.

Диабет второго типа - это заболевание, связанное с образом жизни, которое можно успешно предотвратить с помощью здорового питания и физических упражнений. Диабет невозможно вылечить, но его можно эффективно контролировать с помощью лекарств. В среднем на лечение одного пациента Касса здоровья тратит 136 евро в год и почти 350 евро в год уходит на компенсирование рецептурных лекарств. Это эквивалентно цене годового абонемента тренировочного клуба.

Расходы Кассы здоровья на лечение диабета второго типа. Фото: Касса здоровья

Хотя для лечения диабета используется множество различных лекарств, но больше всего средств медицинского страхования тратится на лекарство семаглутид. В нем нуждаются более 5800 пациентов, и общая сумма расходов составляет более 4,5 миллионов евро в год.

Помимо лекарств, людям с диабетом необходимо медицинские вспомогательные средства, компенсация которых обходится Кассе здоровья в 1,4 млн евро в год - в среднем 48 евро на одного пациента. Большая часть денег уходит на тест-полоски для глюкометра, которыми пользуются почти 24 000 человек.

Эндопротезирование

Замена тазобедренного или коленного сустава (эндопротезирование), является одной из самых частых плановых операций в Эстонии. Пострадавшие суставы в Эстонии заменяются почти 3500 раз в год, и это число постоянно увеличивается. Чаще всего нуждаются в эндопротезировании люди в возрасте 60-69 лет.

Фото: Касса здоровья