Многие люди в Эстонии привыкли к медицинскому обслуживанию, которое можно получить почти бесплатно. Здесь важно помнить, что система здравоохранения на самом деле не является и никогда не будет бесплатной, поскольку она финансируется за счет наших коллективных налогов, пишет аналитик Кассы здоровья Ксения Ниглас.
Эксперт ⟩ Беспощадные цифры: сколько стоит бесплатная эстонская медицина на самом деле?
Тот факт, что медицинские расходы жителей Эстонии в значительной степени покрываются за счет государственного медицинского страхования, независимо от суммы уплачиваемых человеком налогов, является довольно уникальным в мире.
За взносы в систему медицинского страхования Касса здоровья гарантирует застрахованным оплату медицинских услуг при заболевании, компенсирует рецептурные лекарства и медицинские вспомогательные средства в установленном объеме, выплачивает компенсации за листы по нетрудоспособности и т.д.
Приведем примеры реальных затрат на лечение часто возникающих проблем со здоровьем, которые в Эстонии не приходится оплачивать застрахованному пациенту, т.е. их компенсирует Касса здоровья.
Перелом кости
Перелом кости - одна из самых распространенных травм в Эстонии: в результате различных несчастных случаев кости ломают в среднем 37 000 человек в год. Наибольшее количество пациентов с переломами приходится на возраст от 10 до 14 лет.
В среднем лечение перелома у одного пациента стоит около 600 евро. Это эквивалентно цене билета на самолет для путешествия в экзотическую страну.
К врачу чаще всего обращаются со сломанным пальцем или запястьем (7500 человек в год). В этом случае лечение в основном ограничивается рентгеном и установкой гипса и стоит в среднем 115 евро на пациента в год.
Однако самыми дорогостоящими являются переломы бедренной кости, которые часто требуют более длительного пребывания в больнице или даже замены тазобедренного сустава. Лечение перелома бедра обходится в среднем в 4200 евро на человека.
Диабет второго типа
В Эстонии ежегодно заболевают диабетом второго типа 5600 человек, то есть этим заболеванием страдает каждый шестнадцатый человек. Диабет второго типа чаще всего встречается среди людей 70-79 лет.
Диабет второго типа - это заболевание, связанное с образом жизни, которое можно успешно предотвратить с помощью здорового питания и физических упражнений. Диабет невозможно вылечить, но его можно эффективно контролировать с помощью лекарств. В среднем на лечение одного пациента Касса здоровья тратит 136 евро в год и почти 350 евро в год уходит на компенсирование рецептурных лекарств. Это эквивалентно цене годового абонемента тренировочного клуба.
Хотя для лечения диабета используется множество различных лекарств, но больше всего средств медицинского страхования тратится на лекарство семаглутид. В нем нуждаются более 5800 пациентов, и общая сумма расходов составляет более 4,5 миллионов евро в год.
Помимо лекарств, людям с диабетом необходимо медицинские вспомогательные средства, компенсация которых обходится Кассе здоровья в 1,4 млн евро в год - в среднем 48 евро на одного пациента. Большая часть денег уходит на тест-полоски для глюкометра, которыми пользуются почти 24 000 человек.
Эндопротезирование
Замена тазобедренного или коленного сустава (эндопротезирование), является одной из самых частых плановых операций в Эстонии. Пострадавшие суставы в Эстонии заменяются почти 3500 раз в год, и это число постоянно увеличивается. Чаще всего нуждаются в эндопротезировании люди в возрасте 60-69 лет.
В среднем на операцию по замене сустава одному пациенту тратится около 5000 евро. Сюда входит лечение до и после операции, которое в сумме составляет около 1500 евро на человека. За эти деньги можно позволить себе подержанный автомобиль в рабочем состоянии.
Самые дорогостоящие случаи лечения обошлись Кассе здоровья более чем в 20 000 евро. За последние пять лет такие случаи происходили двадцать раз.
COVID-19
Хотя распространение COVID-19 уже не принимает масштабов эпидемии, за последние два года в медицинской помощи нуждались более 3700 человек, стоимость лечения которых достигла почти 4000 евро на одного пациента. Больше всего от инфекции коронавируса страдают пожилые люди в возрасте от 80 до 89 лет.
Как мы знаем, заболевание коронавирусом может принимать очень тяжелые формы и приводить к длительному пребыванию в отделении интенсивной терапии и шестизначным медицинским счетам. С момента появления COVID-19 38 пациентам потребовалось чрезвычайно дорогостоящее лечение. В Эстонии на лечение осложнений коронавируса у одного пациента в больнице было потрачено даже более 428 000 евро. Это эквивалентно цене очень хорошего жилого дома.
Помимо стоимости лечения, Касса здоровья возместила более 4600 пациентам рецептурные лекарства на сумму не менее 1,5 млн евро, а более 72 000 человек получили компенсацию за листы нетрудоспособности, связанные с COVID-19, на общую сумму 14 млн евро. В среднем расходы, связанные с коронавирусом, составляют 400 евро на человека в год.
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