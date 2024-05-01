Все в поход! Весь май в Эстонии будут показывать природу во всей красе

За четыре выходных мая по всей Эстонии пройдут 62 похода. И хотя началом месяца охраны природы принято считать второе воскресенье мая, или День матери, который в этом году выпадает на 12 мая, походы RMK начнутся уже в первые выходные, 4-5 мая.

Экскурсии пройдут практически во всех уездах Эстонии: и на материке, и на островах. Туристов будут сопровождать профессиональные гиды. Каждый тур имеет свою тематику. Например, есть специальные поездки для наблюдения за птицами, квесты по идентификации растений, лесные игры, велотуры и пр.

В Эстонию начали возвращаться перелетные птицы. Фото: RMK

Подробнее с программой походов можно ознакомиться на сайте и там же зарегистрироваться на понравившееся мероприятие. Все походы бесплатны.

К каждому походу прилагается инструкция, как добраться до места, а также контактная информация туристического центра RMK, организующего поход.

«Как крупнейший в Эстонии поставщик природоохранных работ, мы хотим сохранить привычку людей гулять на природе и в то же время предложить новые захватывающие знания, - рассказал член правления RMK Кристьян Тыниссон. - После долгой зимы, которая, казалось, была бесконечной, пребывание на свежем воздухе полезно для всех нас. Поэтому приятно констатировать, что график походов в месяц охраны природы в этом году исключительно насыщенный, и каждый должен найти что-то по душе».

Весне - дорогу! Фото: RMK

Празднование месяца охраны природы началось в Эстонии в 1980 году. В 1994 году Эстония ратифицировала конвенцию о биологическом разнообразии. Это самая масштабная конвенция по охране природы, включающая в себя всю классическую охрану природы и связанную с ней защиту окружающей среды, начиная от охраны генетических ресурсов и кончая охраной экосистем. Выполнение данной конвенции - это работа всего государства в целях сохранения жизни и пригодной для жизни среды. Эта директива является основой для закона Эстонии об охране природы.

Заповедные места В Эстонии существуют три основных типа заповедных территорий: национальный парк, заповедник, ландшафтный заповедник. Помимо заповедников, под охраной находятся различные природные объекты. Всего в Эстонии 859 охраняемых зон площадью 831 273 га.