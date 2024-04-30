ВИДЕО Евровидение выразило недовольство в адрес «Ээсти 200» из-за их предвыборной кампании

По данным Postimees, Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует Евровидение, обратился к «Ээсти 200», поскольку партия использовала звуковое и имиджевое оформление в стиле песенного конкурса в своей предвыборной кампании в Европарламент.

В частности, одним из лозунгов кампании партии стало «Евро-видение» (Euro visioon), а также недавно был организован конгресс, в рекламных роликах и стилистике которого были отсылки к Евровидению.

Представитель «Ээсти 200» Марек Рейнаас подтвердил Postimees, что ЕВС обратился к ним по поводу предстоящей избирательной кампании в Европарламент. ЕВС обратил внимание партии на то, что логотип Евровидения и музыкальная тема Te Deum защищены международными товарными знаками и товарными знаками ЕС.

По словам Рейнааса, в ответе, отправленном организаторам Евровидения, было объяснено, что, по их мнению, произошло недоразумение. «Из нашего рекламного видео ясно видно, что это избирательная кампания "Ээсти 200", а не песенный конкурс Евровидение. Рекламное видео кандидатов партии в Европейский парламент, в котором кандидаты не поют, никак не связано с Евровидением или ЕВС», - сказал Рейнаас. Также «Ээсти 200» готова добавить прямое подтверждение в свое рекламное видео.

Рейнаас объяснил, что их кампания отражает так называемое европейское видение, но не связана с песенным конкурсом Евровидение или каким-либо коммерческим проектом. Он подчеркнул различия в концепции, целях и сферах использования мероприятия.

По его словам, используемые партией цветовые решения, шрифты и фоновая музыка - Симфония № 9 Бетховена «Ода к радости» - находятся в общественном достоянии и не защищены авторскими правами. Здесь Рейнаас упомянул неопубликованный клип, так как в рекламном видео их конгресса использовалась именно вышеупомянутая музыкальная тема Евровидения Te Deum.

Представитель «Ээсти 200» отметил, что внутренние выборы партии всегда были тематическими, например, на выборах в Европарламент 2019 года кандидаты выступали как супергерои. Также партия использовала похожий стиль написания и цветовые решения на протяжении многих лет. «Концепция, цель и область применения мероприятия различаются», - подчеркнул Рейнаас.

Он выразил сожаление, что у ЕВС сложилось ошибочное мнение о их рекламном клипе и надеется, что возникшее недоразумение будет разрешено.

Пресс-служба ЕВС подтвердила Postimees, что находится в контакте с партией «Ээсти 200». «ЕВС несет ответственность перед своими членами и Евровидением за решение всех вопросов, которые могут поставить под сомнение наш аполитичный статус», - сообщили Postimees.