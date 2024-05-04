ИНТЕРВЬЮ Топ-стилист: «Модно быть похожим на австралийского серфера!»

А вы знали, что этой весной в моде снова химические завивки? Причем, не только у женщин, но и у мужчин! Обсудить модные тенденции причесок мы отправились к ведущему таллиннскому стилисту и парикмахеру Денису Коваленко.
Коваленко уверен: чистая голова и здоровые блестящие волосы - тренд, который не выйдет из моды. Холода были затяжными, сейчас волосы как никогда нуждаются в вашей заботе.
- Денис, расскажите, как привести в порядок и подлечить уставшие после зимы волосы?
- Зимой наши волосы действительно переживают не самый лучший период: мороз и сухой воздух в помещениях сильно высушивают их. Поэтому после холодов рекомендую уделить уходу за волосами особое внимание. Начать лучше всего с очищения кожи головы от ороговевших частиц, чтобы в дальнейшем питательные маски были более эффективными. Подойдут легкие пилинги и скрабы, лучше всего, конечно, делать их в салоне. После бережного очищения кожи головы можем переходить к этапу увлажнения или восстановления. В зависимости от состояния волос я рекомендовал бы минимум один-два раза в неделю делать питательную маску и оставлять ее на волосах минимум на 5 минут. Напомню, что маски для волос не должны попадать на кожу головы, иначе она будет быстрее загрязняться.
- Какие тренды в парикмахерском искусстве главенствуют этой весной?
- Весной всегда хочется освежить свой внешний вид. В этом году в моду возвращаются многослойные женские стрижки, которые добавят легкости и подвижности образу. Такие стрижки эффектно выглядят как на прямых волосах, так и на вьющихся. Короткие стрижки тоже актуальны: начиная от длины боб-каре до очень коротких, зачастую с удлиненными отдельными прядями. Этот стиль называется микси и родился он от сочетания уже полюбившихся стрижек - маллет и пикси. Различные варианты челок также актуальны по сей день, с их помощью легко менять свой образ.
- А что можно посоветовать мужчинам?
- Наряду с уже полюбившимися кропп, шегги и маллет в моду возвращаются удлиненные мужские стрижки, особенно эффектно они выглядят на волнистых волосах, так сказать, в тренде «образ австралийского серфера». Но обладателям прямых волос не стоит расстраиваться, потому как создать красивые локоны парикмахер может с помощью химической завивки. Раньше мужчины стеснялись делать эту процедуру, но в последние годы она действительно очень популярна в салонах.
- Какие оттенки надо выбирать этой весной?
- Блонд всегда в тренде, но всегда меняется. При выборе холодных платиново-пепельных оттенков надо быть осторожными, волосы не должны выглядеть седыми. Золотистые оттенки придают больше свежести и легкости. Сейчас модны окрашивания с контрастными переливами, отдельные светлые пряди в зоне у лица придадут яркости. А на основе уже полюбившихся окрашиваний в техниках балаяж, эйртач и омбре всегда можно поэкспериментировать с тонированием и добавлением более ярких и смелых оттенков. Когда, как не весной и летом, играть с цветовыми решениями?! Только я советую делать окрашивание у своего мастера, без самодеятельности.
- Если девушка планирует отрастить волосы, как часто нужно подстригать кончики и важно ли это?
- Самое главное при отращивании волос - следить за состоянием их кончиков и вовремя их подрезать. Многие ошибочно думают, что такими темпами волосы не отрастишь. Совсем наоборот: сухие концы забирают питание у луковиц, волосы не могут расти здоровыми и красивыми. Если состригать сухие концы один раз в три-четыре месяца, то шанс отрастить красивые и длинные волосы намного больше, нежели если их вообще не подстригать. И конечно, отращивая волосы, важно пользоваться питательными и увлажняющими масками, а также подобрать шампунь в зависимости от состояния вашей кожи головы.
- Как вы относитесь к сухим шампуням? Есть мнение, что их частое использование вредно для волос, так ли это на самом деле?
- Сухой шампунь – палочка-выручалочка для кратковременного освежения прически. Его также можно использовать как стайлинговое средство для придания прическе большей плотности и объема. Но таким шампунем не стоит злоупотреблять! При чрезмерном использовании сухого шампуня поры на коже головы закупориваются, кислороду становится непросто добираться до кожи головы. Как следствие может появиться раздражение, а то и вовсе волосы начнут выпадать. После вынужденного использования сухого шампуня тщательно вымойте кожу головы обычным шампунем, желательно два раза подряд.
- Денис, что больше всего портит наши волосы в повседневной жизни?
- Увы, факторов много, и часть из них неизбежна. Летом, например, солнечные лучи и соленая морская вода неблагоприятно влияют на состояние волос. Поэтому всегда рекомендуется использовать солнцезащитные спреи. Выпрямление и завивка волос утюжками и плойками тоже наносит вред. На помощь, правда, приходят профессиональные термозащитные спреи и кремы: перед термическим воздействием всегда наносите необходимую защиту!
- Увы, наш интенсивный темп жизни часто вынуждает сушить волосы феном. Можно ли как-то минимизировать вред от этой процедуры?
- Всегда направляйте поток воздуха по росту волос: от корня к концу. Таким образом мы заглаживаем чешуйки, волосы будут более гладкими и не станут так сильно запутываться. Старайтесь не использовать очень горячий поток воздуха, в противном случае можно не только повредить сами волосы, но и обжечь кожу головы. После мытья волос постарайтесь тщательнее избавиться от влаги с помощью полотенца, и только потом включайте фен. И конечно же, используйте защитные средства при сушке горячим воздухом.
- Денис, как вы считаете, можно ли экономить на парикмахере и чем это чревато?
- Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Увы, даже в парикмахерской клиент может получить неожиданный результат. С любым химическим воздействием на волосы лучше самому не экспериментировать. После неудачных экспериментов с домашним окрашиванием даже мастер не может исправить ситуацию, волосы приходится состригать и отращивать заново. Дело в том, что в домашних условиях невозможно полностью соблюдать все профессиональные рекомендации, да и магазинная косметика отличается от профессиональной. К счастью, в последнее время таких экспериментаторов становится меньше и меньше, но все же нам в салонах приходится сталкиваться с этой проблемой.
- Выпадение волос - больной вопрос для многих женщин. Что вы рекомендуете в этом случае своим клиентам?
- В первую очередь надо установить причину выпадения волос. Ведь неправильное лечение может лишь усугубить проблему. Весной довольно много клиентов замечают, что их волосы выпадают больше обычного, и это вполне объяснимо, ведь на протяжении зимы мы не получали достаточного количества витаминов, сухой и морозный воздух также делал свое дело. Во время такого сезонного выпадения я рекомендую состричь максимально сухие кончики и подобрать шампунь, который наладит баланс кожи головы. Если этого недостаточно, то можно использовать различные профессиональные линейки по восстановлению роста волос с серумами более глубокого проникновения. Но бывают более сложные ситуации, как, например, выпадение волос после болезни или долгого приема антибиотиков. Тут стоит обратиться к трихологу.
- Денис, напоследок раскройте хотя бы один свой профессиональный секрет, который поможет женщинам в повседневном уходе за волосами?
- Секретов никаких нет! Самое главное, чтобы волосы на голове были чистыми и ухоженными. Волосы - это первое, на что мы обращаем внимание, знакомясь с человеком. Побалуйте их процедурами по уходу, ваши волосы тоже любят, чтобы за ними ухаживали, и не забывайте посещать своего мастера! Ведь парикмахеры признаны самой счастливой профессией, а мы всегда готовы поделиться своим счастьем с вами!