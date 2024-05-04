ИНТЕРВЬЮ Топ-стилист: «Модно быть похожим на австралийского серфера!»

- А что можно посоветовать мужчинам?

- Наряду с уже полюбившимися кропп, шегги и маллет в моду возвращаются удлиненные мужские стрижки, особенно эффектно они выглядят на волнистых волосах, так сказать, в тренде «образ австралийского серфера». Но обладателям прямых волос не стоит расстраиваться, потому как создать красивые локоны парикмахер может с помощью химической завивки. Раньше мужчины стеснялись делать эту процедуру, но в последние годы она действительно очень популярна в салонах.

- Какие оттенки надо выбирать этой весной?

- Блонд всегда в тренде, но всегда меняется. При выборе холодных платиново-пепельных оттенков надо быть осторожными, волосы не должны выглядеть седыми. Золотистые оттенки придают больше свежести и легкости. Сейчас модны окрашивания с контрастными переливами, отдельные светлые пряди в зоне у лица придадут яркости. А на основе уже полюбившихся окрашиваний в техниках балаяж, эйртач и омбре всегда можно поэкспериментировать с тонированием и добавлением более ярких и смелых оттенков. Когда, как не весной и летом, играть с цветовыми решениями?! Только я советую делать окрашивание у своего мастера, без самодеятельности.

- Если девушка планирует отрастить волосы, как часто нужно подстригать кончики и важно ли это?