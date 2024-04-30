Проработавший на своем посту 42 года президент знаменитого клуба остался без работы

Виллаш-Боаш, который начал свою тренерскую карьеру именно в «Порту» и работал помощником тренера Жозе Моуринью, привел команду к так называемому хет-трику в 2011 году, когда клуб стал национальным чемпионом и обладателем кубка, а также выиграл Лигу Европы.

46-летний Виллаш-Боаш набрал 21 489 голосов на президентских выборах и победил с огромным перевесом - 80,3 %. Его оппонентом был 86-летний Пинту да Кошта, который руководил клубом 42 года. За это время Кошта сделал из «Порту» настоящий гранд португальского футбола — до его прихода клуб серьезно уступал «Бенфике» и «Спортингу».

Но все поменялось.

«Я хочу выигрывать титулы и построить устойчивый клуб будущего», — заявил Виллаш-Боаш в своем заявлении.

Пинту да Кошта не общался со средствами массовой информации после своего поражения, но его сторонники ясно дали понять, что смена власти пройдет мирно. Виллаш-Боаш признал влияние Пинту да Кошты, который возглавил «Порту» в 1982 году и привел клуб к 27 чемпионским титулам, двум победам в Лиге чемпионов (1987, 2004) и Кубку Лиги Европы (2003, 2011).

«Я хотел бы поблагодарить его за все, что он дал «Порту». За всю жизнь, которую он прожил за «Порту», ​​я хотел бы заверить его, что этот клуб есть и всегда будет его домом», - сказал Виллаш-Боаш.

В этом году «Порту» провел неудачный сезон и занимает лишь третье место в португальской Премьер-лиге. Они проиграли «Арсеналу» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вылетели из Кубка Португалии.