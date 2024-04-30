НАПОМИНАНИЕ Сегодня последний день подачи налоговой декларации

На данный момент департаменту было представлено 730 000 деклараций, 97 процентов из которых были поданы через электронную службу e-MTA. На сегодняшний день людям возвращено 206 миллионов евро переплаченного подоходного налога, а 52 миллиона евро подлежат доплате.

Декларацию должны подать все частные предприниматели, а также все лица, которые в 2023 году получили доход от продажи ценных бумаг, сделали взносы или выплаты на инвестиционный счет, получили зарплату или дивиденды из-за рубежа или заработали доход через платформы, продавая там товары или услуги.