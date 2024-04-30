Давайте знакомиться: горуправа утвердила старейшин двух таллиннских районов

Старейшина района Кристийне Рената Лукк в 2018 году окончила Тартуский университет со степенью магистра по специальности "Европейские языки и культуры", в 2021 году получила прикладное высшее образование в Таллиннском университете по специальности прикладной информатики. Лукк имеет большой опыт работы преподавателем английского языка. С 2023 года она также работала советником министра иностранных дел.

На пресс-конференции Рената Лукк отметила, что поскольку Кристийне является зеленым районом, важно продолжать сохранять зеленые насаждения и инвестировать в озеленение и парки. «В Кристийне мы думаем о благополучии наших жителей, поэтому уделяем особое внимание социальным услугам и их доступности, – сказала Рената Лукк и пригласила всех желающих принять участие в весеннем празднике в парке Ряэгу сегодня в 16:00. – Парк Ряэгу был недавно отремонтирован, и мы приглашаем всех насладиться сегодняшней хорошей погодой на весеннем празднике в Кристийне».

Кармо Кури. Фото: Sander Ilvest

Старейшина района Нымме Кармо Кури занимал эту должность и в предыдущем городском правительстве с 15 июня 2022 года. Кармо Кури работал в Ныммеской районной управе с 2011 года на различных должностях в области городского хозяйства. С марта 2018 года до назначения на пост старейшины он был заместителем старейшины района. Кармо Кури в 2017 году получил степень бакалавра в Таллиннском университете по специальности организации рекреации, в настоящее время он завершает обучение в магистратуре Таллиннского технического университета по специальности управления и инноваций в публичном секторе.

По словам Кармо Кури, важным направлением остается развитие образовательных учреждений в районе Нымме. «Очень важно, чтобы реконструкция детских садов «Мяннику» и «Мяннимудила» продолжалась по графику. Проект Хийуской школы также близится к завершению, но и проект основной школы в Нымме должен продвигаться такими же темпами. Не менее важным является и благоустройство улиц. На данный момент задерживается реконструкция улиц Керезе, Краави и Пихлака. Это важная работа, которая является необходимым условием для решения проблем на перекрестке у Ныммеского центра, а также на участке Пярнуского шоссе».

Районные старейшины избираются на срок до завершения полномочий нынешней городской управы.