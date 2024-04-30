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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Просочилась информация о количестве дезертиров в армии РФ – и это лишь часть общей картины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Украинские бойцы в Киеве. 23 апреля 2024 года.
Украинские бойцы в Киеве. 23 апреля 2024 года. Фото: Sergei Supinsky / AFP
  • Сегодня ночью в оккупированном Крыму была крупная воздушная тревога
  • В своем выступлении генсек НАТО еще раз призвал страны-члены ускорить обещанные поставки вооружений
  • Угроза нападения России на страны-члены НАТО сейчас невелика

По данным украинской военной разведки (ГУР), с начала войны из войск Южного военного округа дезертировало восемнадцать тысяч человек. Южный военный округ расположен в Северо-Кавказской части России и в Ростовской области, пишет Райнер Сакс в сегодняшнем военном сводке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину с визитом. Главный сигнал его визита прост: Украина не получит приглашения вступить в НАТО на саммите этого года. Руководство Украины также понимает, что пока продолжается война, принять Украину в НАТО невозможно. Не смягчают этого обстоятельства и высказывания о том, что Украина обязательно станет членом НАТО.

В общем, сейчас важно беспокоиться не столько о мотивации Украины к вступлению в НАТО, сколько о мотивации России продолжать войну. Самым существенным сдерживающим фактором, который в настоящее время могут предложить страны-члены НАТО и другие доноры, является долгосрочная помощь в области вооружений и другие программы поддержки.

В своем выступлении генсек НАТО еще раз призвал страны-члены ускорить обещанные поставки вооружений и выделить дополнительные новые вооружения. Генсек НАТО также прямо сказал, что целесообразнее покупать оружие для Украины, а не для собственных складов.

Другими словами, угроза нападения России на страны-члены НАТО в настоящее время невелика, и, если Украине будет оказана достаточная поддержка, эта угроза останется низкой и в будущем.

Дезертиры

По данным Украинской военной разведки (ГУР), с начала войны из войск Южного военного округа дезертировало восемнадцать тысяч человек. Южный военный округ расположен на Северо-Кавказской части России и в Ростовской области. Это не самый крупный военный округ, но уже долгое время он остается одним из важнейших округов из-за войн на Кавказе и операции в Сирии.

Общее число дезертиров очень велико, но это не означает, что это только те солдаты, которые были набраны в Южном округе. Южный военный округ управляет операцией на Южном фронте, там же сражаются войска ряда других военных округов. Поэтому можно предположить, что это гораздо более крупной группировкой войск, чем мог бы выставить сам этот округ.

В начале войны Южный фронт имел для российского командования гораздо большее значение, чем фронт в Донбассе. По данным ГУРа, двенадцать тысяч беглецов являются выходцами из восьми общевойсковых армий, из которых, в свою очередь, десять тысяч набираются из Подмосковья. Остальные две тысячи завезены из разных мест. Из состава 58-й армии общего назначения, дислоцированной на Северном Кавказе, находятся 2500 бегунов.

Эти цифры не означают, что все эти солдаты сбежали из своих частей с оружием в руках. Небольшое количество таких наверняка есть. Большинство же из них либо не возвращаются из короткого отпуска, либо просто убегают куда-то в тыл. Есть и те, кто предпочитает уголовное наказание походу в бой, что дает больше шансов на выживание. Большую часть этих дезертиров ловят и отправляют на фронт в составе так называемых штрафбатов.

В то же время эти данные дают представление о том, сколько ресурсов России приходится тратить, чтобы справиться с подобной проблемой. Приведенная информация относится только к войскам Южного округа. Всего в России на данный момент имеется четыре военных округа и группа Арктических войск. Кроме того, флот, ВВС и космические войска. Однако алгоритм, на основе которого можно было бы подсчитать количество дезертиров в южном округе, найти не удается. Можно учитывать, что для получения общего числа солдат, дезертировавших из всей российской армии за два года, необходимо число дезертиров Южного военного округа умножить на три.

Атаки российской армии по-прежнему интенсивны

Российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Одессе. Основываясь на имеющейся информации, можно сказать, что целью и было просто ударить по жилым районам города. Это было место, где люди проводили свободное время. Пять человек погибли. Кроме того, есть раненые.

Сегодня ночью в оккупированном Крыму была крупная воздушная тревога. В российских социальных сетях появились сообщения о взрывах в нескольких различных районах, но более подробная информация пока не опубликована. В социальных сетях об атаках ATACMS писали, но сейчас в случае с каждой воздушной атакой в ​​этом районе распространяется паника по поводу этих ракет.

На передовой в Донбассе продолжались чрезвычайно активные атаки российской армии.

В районе Сватово и Северодонецка активны удары русской армии по Купянску, Лиману и Северску. Российская армия, похоже, не добилась устойчивого успеха.

Атаки подразделений в районе Бахмута были очень активными. Нападению подверглись город Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута, а также различные небольшие деревни к северу и югу от Бахмута. Сообщений о продвижении подразделения нет.

Атаки российской армии в западном районе Авдеевки также были очень интенсивными. Вчера ее подразделениям также удалось немного улучшить свои позиции севернее Авдеевки. На юге атаки российской армии также очень активны, и здесь также есть небольшое продвижение.

Численность атак на Южном фронте севернее Токмака несколько увеличилась, но это не привело к изменениям линии фронта. Также на восточном берегу Днепра российские части атаковали немного и безрезультатно.

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