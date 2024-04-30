ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Просочилась информация о количестве дезертиров в армии РФ – и это лишь часть общей картины

Общее число дезертиров очень велико, но это не означает, что это только те солдаты, которые были набраны в Южном округе. Южный военный округ управляет операцией на Южном фронте, там же сражаются войска ряда других военных округов. Поэтому можно предположить, что это гораздо более крупной группировкой войск, чем мог бы выставить сам этот округ.

В начале войны Южный фронт имел для российского командования гораздо большее значение, чем фронт в Донбассе. По данным ГУРа, двенадцать тысяч беглецов являются выходцами из восьми общевойсковых армий, из которых, в свою очередь, десять тысяч набираются из Подмосковья. Остальные две тысячи завезены из разных мест. Из состава 58-й армии общего назначения, дислоцированной на Северном Кавказе, находятся 2500 бегунов.

Эти цифры не означают, что все эти солдаты сбежали из своих частей с оружием в руках. Небольшое количество таких наверняка есть. Большинство же из них либо не возвращаются из короткого отпуска, либо просто убегают куда-то в тыл. Есть и те, кто предпочитает уголовное наказание походу в бой, что дает больше шансов на выживание. Большую часть этих дезертиров ловят и отправляют на фронт в составе так называемых штрафбатов.