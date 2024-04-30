ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Просочилась информация о количестве дезертиров в армии РФ – и это лишь часть общей картины

Атаки российской армии по-прежнему интенсивны
Российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Одессе. Основываясь на имеющейся информации, можно сказать, что целью и было просто ударить по жилым районам города. Это было место, где люди проводили свободное время. Пять человек погибли. Кроме того, есть раненые.
Сегодня ночью в оккупированном Крыму была крупная воздушная тревога. В российских социальных сетях появились сообщения о взрывах в нескольких различных районах, но более подробная информация пока не опубликована. В социальных сетях об атаках ATACMS писали, но сейчас в случае с каждой воздушной атакой в этом районе распространяется паника по поводу этих ракет.
На передовой в Донбассе продолжались чрезвычайно активные атаки российской армии.
– В районе Сватово и Северодонецка активны удары русской армии по Купянску, Лиману и Северску. Российская армия, похоже, не добилась устойчивого успеха.
– Атаки подразделений в районе Бахмута были очень активными. Нападению подверглись город Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута, а также различные небольшие деревни к северу и югу от Бахмута. Сообщений о продвижении подразделения нет.
– Атаки российской армии в западном районе Авдеевки также были очень интенсивными. Вчера ее подразделениям также удалось немного улучшить свои позиции севернее Авдеевки. На юге атаки российской армии также очень активны, и здесь также есть небольшое продвижение.
– Численность атак на Южном фронте севернее Токмака несколько увеличилась, но это не привело к изменениям линии фронта. Также на восточном берегу Днепра российские части атаковали немного и безрезультатно.