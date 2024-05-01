Сначала защити ворота, а потом в скорую – девушка-вратарь откровенно рассказала о своей работе

- Скажем прямо, для девушки играть в футбол до сих пор выглядит необычно, но чтобы еще и добровольно быть на позиции вратаря… Как ты пришла в футбол? Почему не фигурное катание, не гимнастика, не вышивка крестиком?

- Трудно сказать. Наверное, на выбор этого вида спорта как-то повлиял проходивший в 2018 году чемпионат мира по футболу в России, это был первый чемпионат мира, который мы смотрели всей семьей. До этого мы с братом занимались плаванием, но нам наскучило. Я подошла к маме и сказала, что хочу перейти именно в футбол. Мама сильно удивилась, мол, ты и футбол? Но сказала, чтобы я начала искать команду, и совершенно случайно я попала в клуб «Арарат». И мы с братом начали заниматься. Брат через пару лет бросил, а я вот уже пятый год играю. Нравится. Мне нравится много двигаться, ощущения классные.