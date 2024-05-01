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Сначала защити ворота, а потом в скорую – девушка-вратарь откровенно рассказала о своей работе

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Агния Писарева.
Агния Писарева. Фото: Mike Pikkov

К женскому футболу многие до сих пор относятся неоднозначно, однако он есть и исчезать не собирается. Чемпионаты мира по женскому футболу не менее популярны, чем мужские, и все больше девчонок играет в футбол. Агнии Писаревой совсем недавно исполнилось 17 лет, она с 12 лет занимается футболом и почти пять лет играет на позиции вратаря в клубе «Арарат», который с этого года участвует в Первой лиге.

- Скажем прямо, для девушки играть в футбол до сих пор выглядит необычно, но чтобы еще и добровольно быть на позиции вратаря… Как ты пришла в футбол? Почему не фигурное катание, не гимнастика, не вышивка крестиком?

- Трудно сказать. Наверное, на выбор этого вида спорта как-то повлиял проходивший в 2018 году чемпионат мира по футболу в России, это был первый чемпионат мира, который мы смотрели всей семьей. До этого мы с братом занимались плаванием, но нам наскучило. Я подошла к маме и сказала, что хочу перейти именно в футбол. Мама сильно удивилась, мол, ты и футбол? Но сказала, чтобы я начала искать команду, и совершенно случайно я попала в клуб «Арарат». И мы с братом начали заниматься. Брат через пару лет бросил, а я вот уже пятый год играю. Нравится. Мне нравится много двигаться, ощущения классные.

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