К женскому футболу многие до сих пор относятся неоднозначно, однако он есть и исчезать не собирается. Чемпионаты мира по женскому футболу не менее популярны, чем мужские, и все больше девчонок играет в футбол. Агнии Писаревой совсем недавно исполнилось 17 лет, она с 12 лет занимается футболом и почти пять лет играет на позиции вратаря в клубе «Арарат», который с этого года участвует в Первой лиге.
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Сначала защити ворота, а потом в скорую – девушка-вратарь откровенно рассказала о своей работе
- Скажем прямо, для девушки играть в футбол до сих пор выглядит необычно, но чтобы еще и добровольно быть на позиции вратаря… Как ты пришла в футбол? Почему не фигурное катание, не гимнастика, не вышивка крестиком?