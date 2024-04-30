Письмо Урмаса Рейнсалу Кае Каллас

Уважаемая премьер-министр!

Правительство Республики представляет в Европейскую комиссию программу стабильности и конвергенции, которая не соответствует действительности и содержит меры, которые не предназначены к реализации.

Этот шаг неправильный и отражает продолжение лживой политики правительства Эстонии, теперь уже и в Европе.

С помощью лжи вы хотите скрыть отсутствие принятия правительством существенных решений.

Ситуация на самом деле парадоксальна: в восстановившей независимость Эстонии никогда не было правительства, которое имело бы такое значительное большинство в парламенте и в то же время не могло принимать решения из-за недееспособности или противоречий.

Вот уже несколько месяцев ваши партнеры по коалиции заявляют, что ожидают, что вы уйдете на пост в Европе в этом году, и все решения застревают на этом.

Личная карьера одного политического лидера не может взять в заложники всю страну.

Чтобы выйти из этого очевидного тупика, я рекомендую вам уйти с поста премьер-министра и сделать это без промедления.

По крайней мере, это будет создание предпосылок для обеспечения минимальных управленческих функций в руководстве государством.

Сегодня эстонское государство управляется плохо.

Прошлогодняя рецессия в Эстонии была крупнейшей в Европе, а инфляция в начале года также была самой высокой в ​​Европе.

По сравнению с прогнозом Минфина прошлого лета, текущий объем экономики в этом году сократится более чем на 2 млрд евро.

Экономическая политика правительства показала, что она противоречит целям экономического восстановления Эстонии. По мнению Института экономики, одной из главных проблем устойчивости экономики являются действия правительства.

Вся финансово-экономическая политика правительства состояла только из нового повышения налогов, что ухудшает конкурентоспособность экономики и уровень жизни людей.

Вы обосновали это целями бюджетной политики. И здесь ваше правительство потерпело неудачу как в прогнозах на 2024 год, так и в прогнозах на 2025 год.

Правительство уже давно говорит об экономии государственных расходов.

Реальность оказалась противоположной.

Я предложил подготовить отрицательный дополнительный бюджет на текущий год уже осенью 2023 года. Тогда министр финансов Вырклаэв ответил, что эти государственные расходы уже и так сэкономлены.

Точно так же я предупреждал, что бюджет 2024 года нереален по своим прогнозам по доходам, и «Отечество» осенью прошлого года предлагало сократить бюджет 2024 года. Как показал весенний прогноз Минфина, прогнозируемый дефицит бюджета в этом году увеличится более чем на 3 процента, а правительство провалит собственную задачу по финансовой политике.

В январе я призвал правительство составить негативный бюджет на 2024 год. Ответом правительства было лишь глухое молчание.

На этой неделе в Рийгикогу будет обсуждаться предложение «Отечества» о сокращении бюджета на 2024 год на 0,5% от ВВП. Это не поддерживается правительством, придерживающимся линии нерешительности.

Правительство не смогло принять сколько-нибудь значимого решения относительно ограничения средств, переносимых из бюджета 2023 года. Пока у правительства нет обзора по этому поводу, его ожидается подготовить только в мае.

Правительство теряет время и опирается на по сути неэффективную бюджетную стратегию, принятую осенью прошлого года, на основании которой теперь и в Европейскую комиссию подается вводящая в заблуждение информация.

В качестве метода работы правительство выбрало дискуссию, проводимую раз в месяц, единственная цель которой, похоже, выиграть время и отложить принятие решений в сложной ситуации.

Вопрос в том, на какой срок откладываются эти решения. Нужно подождать, пока вы уйдете с поста главы правительства?

Это ожидание продолжается с осени прошлого года. Стоя в уголке, правительственные политики с нетерпением ждут событий ближайших месяцев.

Я считаю, что такой абсурдной ситуации следует положить конец.

В своем письме я коснулся плохой экономической политики правительства и провальной финансово-кредитной политики.

К сожалению, круг проблем, возникающих в результате плохого управления, гораздо шире, это экономически непродуманные решения в энергетике, подход к зеленой революции в духе плановой экономики, игнорирование советов главы Сил обороны в области национальной безопасности, а также углубление кризиса доверия в обществе.

В общем, рекомендую Вам обратиться к Рийгикогу с заявлением об отставке.