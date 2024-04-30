Концерн Piletilevi Group охватил Польшу и стал лидером рынка Центральной Европы

По словам совладельца и руководителя Piletilevi Group Свена Нуутманна, Piletilevi Group покупает Kicket и Biletomat, известных игроков на польском рынке. «Благодаря этой сделке Piletilevi Group теперь владеет 77 процентами акций приобретенных компаний, а к 2026 году эта доля увеличится до 83,8 процентов», - сказал Нуутманн.

По его словам, крупнейшая инвестиция в истории Piletilevi Group обеспечивает предприятию почти 30-процентную долю рынка в Польше. «Сейчас перед нами стоит задача эффективно соединить приобретенные компании и нашу существующую GoOut, чтобы лучшие функциональные возможности Piletilevi Group и новых партнеров как можно быстрее дошли до всех наших клиентов», - сказал Нуутманн.

По словам Нуутманна, технологический уровень торговых платформ приобретаемых польских компаний очень хороший, что также ускорит завершение создания новой платформы Piletilevi Group, в которую компания инвестировала почти 6 млн евро. Новая платформа Piletilevi будет окончательно завершена в первой половине 2025 года.

Соглашение было подписано во вторник в столице Польши Варшаве и вступило в силу сразу после подписания. Софинансирование сделки обеспечил SEB Pank.

«Наши амбиции этим не ограничиваются, и в настоящее время мы начали подготовку к приобретению компаний еще в двух странах», - сказал Нуутманн. По его словам, Piletilevi, ставшая крупнейшим игроком в Центральной Европе, замечена, и каждый месяц поступает несколько предложений о сотрудничестве из разных стран.

«Мы очень тщательно выбираем партнеров и следим за тем, чтобы наши ценности и видение будущего совпадали с ценностями наших коллег-акционеров», - указал Нуутманн.

Группа Piletilevi, принадлежащая инвестиционной компании EastCom Capital предпринимателя Свена Нуутманна и инвестиционной компании BaltCap, является международным предпритием по продаже билетов, работающим в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Чехии, Словакии и Польше и отметившим свой 27-й успешный год работы.

PiIetilevi Group работает на рынке с 79 млн жителей. Piletilevi Group дает работу почти 250 работникам.