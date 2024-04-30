Эксперт: по кому сильнее всего ударил спад на рынке недвижимости

«Это несколько неожиданно, но продажи очень дорогого жилья идут довольно хорошо. Сейчас в Таллинне успешно предлагаются четыре - пять проектов, где цена квадратного метра составляет от 6000 до 10 000 евро, а пентхаусы стоят около миллиона. Это одиночные, очень удачно расположенные новостройки, которых состоятельные люди ждали давно. Таких покупателей и объектов по сравнению с объемами другой недвижимости немного, но, похоже, что ситуация на рынке не сильно на них влияет», – сказал Хабал.

«Спрос есть и на так называемые экономные новостройки, в которых квадратный метр стоит 3000-4000 евро. Что же касается наиболее дешевых квартир, то тенденция последних 15 лет такова, что они становятся все меньше и меньше. Планировки стали значительно лучше, практически исчезли коридоры и, например, трехкомнатная квартира площадью 55 м2 уже кажется совершенно нормальной. Если есть возможность, люди предпочитают новый дом, однако, в случае наиболее дешевых новостроек, неизбежны компромиссы, например, в отношении качества отделочных материалов, и это необходимо иметь в виду», – продолжил Хабал.

«Больше всего от спада пострадал средний класс, то есть люди, которые могут получать зарплату 3000-4000 евро, но имеют мало сбережений или вообще их не имеют. В последние годы большинство объектов строилось именно для этой целевой группы. Эта недвижимость по всем параметрам является средней, и квадратный метр в ней стоит 4000-5000 евро. Таких новостроек много, и, если конкретный дом ничем особым среди других не выделяется, продажа займет время. Раньше застройщики считали, что средний проект в Таллинне будет распродан за год, но теперь продажа занимает вдвое больше времени», - поделился член правления Uus Maa.

«Многие склонны считать, что основное влияние на продажу квартир оказывают дорогостоящие кредиты, точнее, высокая ставка Euribor. Однако все более важным фактором становятся высокие процентные ставки, предлагаемые банками по срочным вкладам. Объем сбережений домохозяйств в виде срочных вкладов сроком на шесть и более месяцев увеличился с примерно 2,5 миллиардов евро по состоянию на конец февраля прошлого года почти до пяти миллиардов евро по состоянию на февраль этого года. Таким образом, эти вклады составляют примерно 42% всех вкладов, а это значит, что большая часть этих денег на данный момент не поступает на рынок недвижимости», - отметил Хабал.