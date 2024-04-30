Решение, которое укротило бы лихачей, не появится на дорогах Эстонии в ближайшие годы

Тестовый проект Департамента транспорта по измерению средней скорости подтвердил, что почти половина участников дорожного движения превышают среднюю скорость. Согласно оценке департамента, пилотный проект мог бы стать постоянным решением, и это также поддерживает полиция, однако в министерстве заявили, что в ближайшие несколько лет этого не произойдет.