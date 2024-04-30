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Решение, которое укротило бы лихачей, не появится на дорогах Эстонии в ближайшие годы

Ану Вийта-Неухаус
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Измерение скорости.
Измерение скорости. Фото: Urmas Luik

Тестовый проект Департамента транспорта по измерению средней скорости подтвердил, что почти половина участников дорожного движения превышают среднюю скорость. Согласно оценке департамента, пилотный проект мог бы стать постоянным решением, и это также поддерживает полиция, однако в министерстве заявили, что в ближайшие несколько лет этого не произойдет.

Тоомас Коренев, руководитель группы дорожного движения Пыхьяской префектуры, сообщил, что в настоящее время полиция использует мобильные и стационарные камеры для измерения скорости при мониторинге дорожного движения, также скорость измеряют сотрудники патрульной полиции.

«Полиция поддерживает решения, которые помогают сделать дорожное движение более безопасным, и измерение средней скорости на участке дороги, безусловно, способствует этому. Эффект от стационарных камер значительно короче, чем эффект от измерения средней скорости участка, поэтому Департамент полиции и погранохраны однозначно поддерживает измерение средней скорости на участке», – сказал Коренев.

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