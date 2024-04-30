СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Угон Lexus, избиение в развлекательном заведении, застрявшие в лифте медработники

26 апреля сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятие в Пыльвамаа на предмет законности пребывания и работы сотрудников в Эстонии. Были проверены одно юридическое и три физических лица. Выяснилось, что у одного из них не было надлежащей регистрации на краткосрочную работу в Эстонии. Он был оштрафован на 40 евро, а компания - на 4 000 евро.

Пожары

26 апреля в 13:51 спасатели отправились к девятиэтажному дому на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где одна квартира и подъезд были задымлены. Сообщение поступило от самого жителя квартиры, который, покидая помещение, отключил электричество. На место прибыли профессиональные спасатели Ласнамяэ и Кесклинна, а также спасатели-добровольцы Саку. Они вошли в задымленную квартиру для ликвидации очага пожара. Одновременно были проверены соседние квартиры, чтобы исключить дальнейшее распространение огня. Пожар был локализован в 14:02, после чего продолжалась проветривание помещений и проверка с помощью тепловизора. На месте медики осмотрели присутствовавших в квартире людей. Пожар, вероятно, начался из-за электрической неисправности посудомоечной машины.