Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об угоне автомобиля Lexus в поселке Лаагри, а также об избиении мужчины в развлекательном заведении. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявших в лифте медработников и о пожаре в Ласнамяэ.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угон Lexus, избиение в развлекательном заведении, застрявшие в лифте медработники
Насилие
26 апреля поступило сообщение, что 28-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла травмы своему 55-летнему сожителю в одной из квартир в Кесклинне.
27 апреля поступило сообщение, что на Калевипоя-пыйк в Ласнамяэ между 32-летним и 22-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Полиция задержала одного из мужчин.
27 апреля поступило сообщение, что на улице Виру в Кесклинне между 41-летним и 44-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
28 апреля поступило сообщение, что на Мугула-теэ в Пирита пять человек избили 38-летнего мужчину битой и выстрелили в него из пневматического пистолета.
28 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Махтра в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 37-летний мужчина ударил своего 43-летнего брата. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
27 апреля поступило сообщение, что в деревне Метсанурме в волости Саку 48-летний мужчина выстрелил в своего 43-летнего соседа. По счастливой случайности пули не задели жизненно важных органов жертвы. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
28 апреля в полицию поступило сообщение, что в волости Ныо 40-летний мужчина напал на свою жену. Полиция арестовала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
28 апреля в полицию поступило сообщение, что 48-летний мужчина напал на свою мать на проспекте Кангеласте в Нарве.
26 апреля в полицию поступило сообщение, что в Нарве на улице А. Пушкина 53-летний мужчина в ходе конфликта избил свою сестру.
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 28 апреля в развлекательном заведении на Таллиннском шоссе в Хаапсалу был избит 41-летний мужчина.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
26 апреля поступило сообщение о краже куртки и шарфа Hugo Boss из бара на улице Айя в Кесклинне. Ущерб расследуется. Подозреваемый был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель. Точные обстоятельства дела выясняются.
26 апреля поступило сообщение, что в деревне Падизе угнали квадроцикл. Точные обстоятельства происшествия и ущерб выясняются.
28 апреля поступило сообщение, что гараж на улице Хойу в поселке Лаагри был взломан и из него был угнан автомобиль Lexus, а также украдены инструменты Makita, ноутбук и колонка. Точные обстоятельства происшествия и ущерб выясняются.
26 апреля в полицию поступило сообщение о краже со взломом в поселке Раади волости Тарту. Были похищены наличные деньги и имущество. Ущерб составил около 5 600 евро. Полиция выяснит обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
26 апреля в полицию поступило сообщение о краже металла и газонокосилки с дачи в деревне Турва волости Вильянди. Полиция выяснит обстоятельства происшествия в рамках уголовного разбирательства.
26 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Вески в Йыхви был украден серый велосипед с надписью Botecchia, написанной желтым цветом на раме. Ущерб составил 500 евро.
27 апреля в полицию поступило сообщение о краже кабеля, деталей трансформатора и металла в городе Пюсси. Полиция задержала на месте преступления мужчин 37 и 34 лет.
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 20 апреля с территории заведения на улице Ринги в Аудрузе был украден гриль Dreamlife Trendy Max. Ущерб составил 1000 евро.
В полицию поступило сообщение, что 13 апреля с тротуара моста Нурме в Пярну были украдены решетки из нержавеющей стали. Ущерб составил 2300 евро.
Безопасность на границе
26 апреля гражданину Турции 1979 года рождения было отказано во въезде на границе, его виза была признана недействительной, и он был помещен в центр содержания до обратного вылета, поскольку у него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия его поездки.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан Молдовы и Израиля, четырех граждан России, двух граждан Украины и одного гражданина Казахстана.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы и одного гражданина России
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
26 апреля сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятие в Пыльвамаа на предмет законности пребывания и работы сотрудников в Эстонии. Были проверены одно юридическое и три физических лица. Выяснилось, что у одного из них не было надлежащей регистрации на краткосрочную работу в Эстонии. Он был оштрафован на 40 евро, а компания - на 4 000 евро.
Пожары
26 апреля в 13:51 спасатели отправились к девятиэтажному дому на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где одна квартира и подъезд были задымлены. Сообщение поступило от самого жителя квартиры, который, покидая помещение, отключил электричество. На место прибыли профессиональные спасатели Ласнамяэ и Кесклинна, а также спасатели-добровольцы Саку. Они вошли в задымленную квартиру для ликвидации очага пожара. Одновременно были проверены соседние квартиры, чтобы исключить дальнейшее распространение огня. Пожар был локализован в 14:02, после чего продолжалась проветривание помещений и проверка с помощью тепловизора. На месте медики осмотрели присутствовавших в квартире людей. Пожар, вероятно, начался из-за электрической неисправности посудомоечной машины.
28 апреля в 11:31 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в двухэтажном банном доме на улице Нымме в городе Кивиыли волости Люганузе. Люди были снаружи дома и пытались тушить пожар садовым шлангом. На вызов отреагировали спасатели Кивиыли и Кохтла-Ярве, первые из которых увидели, что дым идет с асбестоцементной крыши здания. В здание вошла пара спасателей в противодымном оборудовании для ликвидации очагов огня. К 12:14 пожар был локализован, началось вскрытие стен и кровельных конструкций для поиска и тушения очагов огня. К 12:35 пожар был ликвидирован. Вероятно, пожар начался, когда жители подожгли ветки в металлическом ящике возле дома. Присмотра за костром не было, и, вероятно, искра попала в стену дома, в которой загорелся утеплитель.
ДТП
28 апреля в 01:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Кеск-теэ в поселке Юри волости Раэ. Легковой автомобиль врезался в уличный фонарь, который из-за удара наклонился, а из машины начала течь жидкость. Спасатели Ассаку покрыли место разлива абсорбирующим материалом и обозначили наклоненный столб. Дальнейшим расследованием занималась полиция.
26 апреля в 22:35 в Центр тревоги поступило сообщение с Моэ-Ныммкюла-теэ в деревне Сайакопли волости Тапа, что легковой автомобиль Jeep столкнулся с лосем. Все находившиеся в автомобиле люди остались невредимы. Спасатели Тапа перенесли тело лося на обочину дороги, оповестили местных охотников и регулировали движение на месте происшествия до прибытия полиции.
27 апреля в 22:03 спасатели получили вызов на шоссе Таллинн-Нарва в деревню Пикаристи волости Виру-Нигула, где легковой автомобиль столкнулся с косулей. В автомобиле никто не пострадал. Спасатели-добровольцы Аасукальда и профессиональные спасатели Кунда оповестили охотников о мертвой косуле и очистили проезжую часть от обломков автомобиля.
28 апреля в 15:09 поступило сообщение, что на улице Туру в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Спасатели накрыли вытекшее масло абсорбирующим материалом и обеспечили пожарную безопасность. Водителю автомобиля была оказана первая помощь, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Прочее
27 апреля в 17:11 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лыо в Нымме прибывшая по вызову скорая помощь запросила помощь спасателей из-за высокой концентрации угарного газа в жилом доме. Двое людей почувствовали себя плохо после посещения бани. К счастью, сотрудники скорой помощи быстро вывели их из дома. Спасатели Нымме проветрили помещения с помощью вентилятора. Оба человека были госпитализированы.
26 апреля в 13:58 поступило сообщение, что в деревне Тоома волости Йыгева бобр упал в яму старой насосной станции. Спасатели вытащили животное с помощью сачка с двухметровой глубины и отпустили его в близлежащем лесу.
28 апреля около 8:29 спасатели помогали медработникам на улице Ластекоду в поселке Вийратси, которые застряли в лифте вместе с пациентом. Дверь лифта пришлось срочно открыть с помощью рычага.