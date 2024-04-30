На эстонском рынке обнаружены десятки опасных товаров

В 2023 году около половины оповещений Safety Gate касались продукции, произведенной в Китае, что соответствует уровню предыдущих лет. В Европе было произведено 39 процентов небезопасных товаров (15 процентов из них - в Италии).

Система быстрого оповещения Safety Gate была создана в 2003 году для предотвращения распространения небезопасной продукции на территории ЕС и стран-партнеров, а также для укрепления сотрудничества между органами надзора.

Система предназначена для оповещения об опасных товарах для потребительского и профессионального использования. Эти товары представляют риск для здоровья и безопасности человека.

Фармацевтические препараты, медицинские устройства, пищевые добавки и корма для животных не входят в перечень товаров системы Safety Gate.

Где я могу найти информацию об опасных товарах?

Информация об опасных продуктах публикуется на общедоступном сайте системы Safety Gate и переводится на официальные языки всех стран ЕС при помощи машинного перевода.

Помимо системы Safety Gate, с уведомлениями об опасных товарах, идентифицированных TTJA, можно ознакомиться в «Реестре опасных товаров» на сайте департамента. Каждый товар сопровождается ссылкой на систему Safety Gate или на уведомление от производителя. Департамент также делится информацией об опасных товарах на своей странице в Facebook.

Если выясняется, что проданный вам товар оказался небезопасным, самое главное - немедленно прекратить его использование и связаться с продавцом для получения дальнейших инструкций.