В прошлом году через систему быстрого оповещения Safety Gate в Европе было зарегистрировано рекордное количество опасных товаров - 3412. На эстонском рынке, по данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), было обнаружено 129 различных опасных товаров.
На эстонском рынке обнаружены десятки опасных товаров
В Европейском союзе для обмена информацией между государствами-членами и оповещения об опасных товарах используется система быстрого оповещения Safety Gate.
«Отчет Европейской комиссии за 2023 год показывает, что государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия через систему Safety Gate уведомили о 3412 опасных товарах. Для сравнения: в 2022 году подобных уведомлений было 2117. Также было отмечено, что в 2023 году было получено больше уведомлений о последующих действиях - 4287, что больше, чем в прошлом году, когда подобных уведомлений было 3932», - сказала Яна Бальютис-Кютт, руководитель отдела безопасности товаров TTJA.
Больше всего уведомлений в 2023 году, а именно 32 процента от общего числа касались косметических товаров, игрушек - 13 процентов и 12 процентов касались транспортных средств или их частей.
Большинство косметических товаров, признанных опасными, содержали запрещенный в ЕС синтетический ароматизатор BMHCA (бутилфенилметилпропиональ), который может быть токсичен для иммунной системы человека, вызывать раздражение кожи и аллергию.
Наиболее распространенные виды риска были связаны с химическими веществами (51 процент) и травмами (21 процент).
В 2023 году Эстония через систему Safety Gate уведомила о 21 опасном товаре, и еще 108 опасных товаров были обнаружены на основе уведомлений из других стран. Это означает, что в 2023 году на рынке Эстонии было обнаружено по меньшей мере 129 различных опасных товаров. Больше всего Эстония оповещала об украшениях (33 процента), химических товарах (29 процентов) и текстильных изделиях (14 процентов).
«На едином европейском рынке, где товары перемещаются свободно, все они должны соответствовать требованиям ЕС. Органы надзора следят за тем, чтобы компании соблюдали эти требования, и в случае обнаружения опасного товара государственный орган может запретить его продажу или отозвать уже проданные товары», - пояснила Бальютис-Кютт.
В 2023 году около половины оповещений Safety Gate касались продукции, произведенной в Китае, что соответствует уровню предыдущих лет. В Европе было произведено 39 процентов небезопасных товаров (15 процентов из них - в Италии).
Система быстрого оповещения Safety Gate была создана в 2003 году для предотвращения распространения небезопасной продукции на территории ЕС и стран-партнеров, а также для укрепления сотрудничества между органами надзора.
Система предназначена для оповещения об опасных товарах для потребительского и профессионального использования. Эти товары представляют риск для здоровья и безопасности человека.
Фармацевтические препараты, медицинские устройства, пищевые добавки и корма для животных не входят в перечень товаров системы Safety Gate.
Где я могу найти информацию об опасных товарах?
Информация об опасных продуктах публикуется на общедоступном сайте системы Safety Gate и переводится на официальные языки всех стран ЕС при помощи машинного перевода.
Помимо системы Safety Gate, с уведомлениями об опасных товарах, идентифицированных TTJA, можно ознакомиться в «Реестре опасных товаров» на сайте департамента. Каждый товар сопровождается ссылкой на систему Safety Gate или на уведомление от производителя. Департамент также делится информацией об опасных товарах на своей странице в Facebook.
Если выясняется, что проданный вам товар оказался небезопасным, самое главное - немедленно прекратить его использование и связаться с продавцом для получения дальнейших инструкций.